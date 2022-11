La détermination de la peine est reportée pour le meurtre de Lise Danais

Le coupable, qui connaissait la victime et qui n'avait pas 18 ans au moment du meurtre, fait face soit à une peine en tant qu'adulte ou en tant que mineur.

Son identité est d'ailleurs protégée en vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents. Il a été déclaré coupable pour meurtre au deuxième degré en juin dernier.

Lors de cette deuxième journée d'audience, plusieurs dizaines de personnes sont venues offrir leur soutien au jeune adulte reconnu coupable. Deux de ses proches sont venus à la barre en faveur de la défense.

Nous craignons pour sa santé mentale et sa sécurité physique , dit un des témoins, la voix enrouée par l'émotion. Ils ont aussi souligné le caractère du jeune adulte, le décrivant comme aimant et dévoué à sa famille , afin de justifier une peine moins sévère.

Il doit revenir chez lui, où il doit revenir le plus vite possible , ajoute-t-il.

Si le coupable est jugé comme mineur, la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents recommande une peine de quatre ans d'incarcération et de trois ans de liberté supervisée et sous condition.

Le jeune adulte a d'ailleurs lui aussi pris la parole. Dans un témoignage très émotif, il a dit qu’il ferait tout en son pouvoir pour retourner auprès de sa famille.

Matt Gould, avocat de la défense, estime que l'importance du soutien qu'il reçoit justifie qu'il soit jugé en tant que mineur. Le soutien des proches envers [le coupable] est sans précédent , dit-il.

Il était conscient des conséquences

La Couronne a pour sa part rappelé une nouvelle fois le caractère violent et élaboré du meurtre de Lise Danais et a préconisé une peine pour adulte.

Nous savons que [le coupable] a récupéré et caché l'arme du crime , dit la procureure Jennifer Mann. Elle ajoute que ce genre de réaction démontre qu'il était conscient des conséquences de son geste.

Mme Mann et sa collègue Erika Dolcetti demandent une peine à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle avant sept ans, étant donné la gravité du crime .

Au terme de la séance, la juge Turner a reporté l'affaire à janvier 2023.