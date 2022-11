Bon nombre des demandes de projets ont excédé les enveloppes budgétaires disponibles en raison de l’ajout ou de la bonification de certains projets.

L'administration de la Ville de Gatineau propose donc de retirer certains projets, d’en reporter d'autres après 2027 ou de réduire leur financement.

Une suggestion qui n’a pas manqué d’animer les débats au sein des élus.

La mairesse France Bélisle, pour sa part, voit dans cette décision un virage nécessaire à la Ville.

Je comprends les membres du conseil d’avoir des préoccupations sur les reports , concède-t-elle.

La mairesse de Gatineau France Bélisle voit dans cette décision un « virage » nécessaire à la Ville (archives). Photo : Radio-Canada

N’en reste qu’elle trouve plus important de livrer la marchandise , que de garder des millions dans notre bas de laine alors qu'on sait qu’on a d’autres travaux prioritaires à faire.

Les équipes de la Ville ont informé le conseil municipal que bon nombre de projets de l’an dernier ont été mis sur la glace puisque rien n’avait avancé. Si nos équipes nous disent : ''on n'est pas capable de livrer la marchandise'', on bloque des millions de dollars. [...] C’est pourquoi on reporte , explique la mairesse.

Ce qui est proposé, c’est un peu une migration des sommes pour faire autre chose , poursuit-elle. Après, ça appartient au conseil de décider [s’il est d’accord avec] les propositions qu’on fait pour faire bouger les millions de dollars de certains projets d’une enveloppe vers une autre.

« C’est un virage qu’on est en train de prendre à l’heure actuelle. » — Une citation de France Bélisle, mairesse de Gatineau

La position d’équilibre cette année n'est pas facile à trouver, mais elle est nécessaire , martèle-t-elle. On est actuellement dans une année de transition.

Rue Morin Sud

Le réaménagement de la partie sud de la rue Morin compte parmi les projets retirés du plan d’investissement volet maintien de la Ville. Un définancement qui a particulièrement fait réagir.

La Ville souhaitait initialement transformer la portion sud de cette rue artistique pour qu’elle soit partagée ou conviviale , un concept visant une meilleure cohabitation entre automobilistes, cyclistes et piétons.

Pour moi, ce n’est pas une question de ''est-ce que j’y crois ou pas'', c’est que l’environnement a changé au cours des dernières années , explique la mairesse en assurant qu’elle croit toujours au centre-ville, à la culture au centre-ville .

La Maison du citoyen de Gatineau (archives). Photo : Hugo Bélanger

Elle souhaite plutôt miser sur les Ateliers du Ruisseau, par exemple. On est rendus ailleurs , lance-t-elle. Moi je reviens à la question de l'équilibre, de la lucidité et de l’imputabilité.

Personnellement, comme mairesse, je préfère donner l’heure juste que de me ramasser des points politiques pour plaire à des citoyens qui ne verront pas le résultat d’ici la fin du mandat , maintient Mme Bélisle. Pas parce que je ne veux pas, mais parce qu’on n’a pas la capacité de livrer.

Un projet d’intérêt

L’heure juste , le conseiller du district de Hull-Wright et membre d'Action Gatineau, Steve Moran, aimerait bien l’avoir.

J’aimerais [...] savoir c’est quoi le problème avec la rue Morin , insiste celui qui croit encore en la création d’un épicentre artistique à cet endroit. On a évoqué quelques autres endroits aujourd'hui, mais le concept qu’avait la Ville, le concept que j’ai encore, c’est ce que soit sur la rue Morin.

« On ne lâche pas le morceau. [...] Je n’ai pas fait mon deuil encore. » — Une citation de Steve Moran, conseiller municipal du district de Hull-Wright

Je comprends très bien la volonté de s’assurer que les projets qu’on finance se réalisent, et ça, c’est hyper important , reconnaît le conseiller.

Steve Moran est conseiller municipal du district de Hull-Wright (archives). Photo : Radio-Canada / Julien David-Pelletier

Toutefois, la création d’un pôle culturel sur la rue Morin Sud demeure, à ses yeux, un projet d’intérêt.

Moi, j’y crois encore , partage-t-il. Jusqu'à ce qu’on ait une autre option, je crois encore que c’est la rue Morin l’endroit idéal.

La Coopérative de solidarité Les artistes du Ruisseau se situe sur la rue Morin, souligne d’autant plus M. Moran. Les ateliers d’artistes sont censés être là, c’est très près de la rue Montcalm, il y a du potentiel là.

Si on propose un autre endroit, tant mieux , laisse-t-il entendre. Mais j’aimerais beaucoup qu’on garde le financement jusqu'à ce qu’on propose autre chose [...] j’aimerais le garder là pour l’instant.

Tomber dans l’oubli

La conseillère municipale du district de Deschênes, d'Action Gatineau, Caroline Murray, abonde dans le même sens.

Elle s’inquiète, pour sa part, qu’une fois dépourvus de financement, certains projets tombent tout simplement dans l’oubli.

La conseillère du district Deschênes, Caroline Murray (archives). Photo : Radio-Canada / Jonathan Dupaul

On parle de retirer l’argent parce qu’en ce moment, ces projets-là, on ne peut pas les faire , rappelle-t-elle. Par contre, si on retire l’argent de ces projets-là, ils ne sont plus dans la machine et ils viennent en compétition avec tous les nouveaux projets qu’on va vouloir apporter l’an prochain.

« Ça va être très difficile, il va falloir se battre. Il y a beaucoup de projets, il n’y a pas beaucoup de place. Donc de les définancer, pour moi, c’est de les jeter à la poubelle. » — Une citation de Caroline Murray, conseillère municipale du district de Deschênes

Clairement ces projets-là, on ne les reverra pas tous réapparaître l’an prochain , anticipe Mme Murray. C’est là ma préoccupation.

Les discussions ont pris plusieurs heures de retard, mardi. Le conseil municipal reprendra donc l'étude du budget plus tôt que prévu, mercredi, et commencera dès 8 h.

Avec les informations de Nathalie Tremblay