Conseil municipal de Saguenay : adoption d’une forte hausse des tarifs au Mont-Fortin

Le prix du billet de saison pour les adultes passe de 188 $ à 228 $, soit un peu plus de 20 % d'augmentation. Pour les jeunes de 6 à 17 ans, le tarif passe de 129 $ à 171 $, ce qui représente une hausse de 33 %.

Par ailleurs, il en coûtera 50 % de plus pour les gens qui résident à l'extérieur de Saguenay.

Les hausses ont été présentées par le conseiller Michel Thiffault, également président de la Commission des sports et du plein air de Saguenay.

C’est ce qu’on avait dit : on l’avait mentionné lors d’un conseil de ville. Que voulez-vous, tout augmente. Ça coûte cher pour les entretiens, on a des employés à payer, on n’a pas le choix d’y aller de certaines augmentations , a-t-il expliqué après la séance.

Les tarifs vont augmenter au Mont-Fortin. Photo : Radio-Canada / Roby St-Gelais

Récemment, un appel d’offres a été lancé pour faire l’acquisition d’un convoyeur de remontée. Une nouvelle dameuse a aussi été achetée au coût de 488 000 $.

Il y avait beaucoup de personnes qui s’étaient mobilisées avec "Sauvons le Mont-Fortin", eh bien, ça passe aussi malheureusement par une augmentation des tarifs pour éponger le déficit , a quant à elle indiqué la mairesse de Saguenay, Julie Dufour.

Des tarifs journaliers pour la piste de course

Par ailleurs, un tarif journalier a été instauré pour l'utilisation de la piste de course intérieure au stade de soccer Saguenay. Il en coûtera 5 $ pour un adulte et 3 $ pour un étudiant à temps plein. L'utilisation demeure gratuite pour les 17 ans et moins ainsi que pour les 60 ans et plus. L’absence de tarif journalier avait été dénoncée.

Il y aura d’autres tarifs qui vont augmenter dans le contexte actuel. C’est toujours la question "qui paie quoi". Donc, on paie déjà, le stade de soccer est un bon exemple. L’infrastructure, on se l’est payée collectivement sur notre compte de taxes, mais l’exploitation, le maintien de l’infrastructure est à la charge de l’utilisateur tout en conservant une forme de gratuité pour nos jeunes ainsi que pour les accompagnateurs et les services scolaires , a ajouté Julie Dufour.

La piste d'athlétisme surplombe le terrain de soccer. Photo : Radio-Canada / Roby St-Gelais

Cependant, les autres tarifs n'ont pas changé. La location de la totalité du terrain revient à 515 $, mais elle coûte 385 $ pour les institutions scolaires et elle est gratuite pour les organismes reconnus par la Ville.

Pour ce qui est de la révision des tarifs pour les arénas et pour les piscines, elle se fera l'automne prochain.

Étant donné que les saisons sont commencées, la révision des tarifs sera faite à l’automne 2023 , a dit Michel Thiffault lors du conseil.

Conteneurs en piscines : conversion autorisée

Il a aussi été question de la transformation de conteneurs maritimes en piscines. Il sera possible d'en installer à Saguenay, notamment pour aménager des piscines creusées. Cependant, toute la surface visible va devoir s'harmoniser au bâtiment principal.

De plus, les piscines devront être fabriquées par un manufacturier, comme il en existe dans la région.

La conseillère Mireille Jean a fait une contre-proposition au projet de règlement en demandant de le différer un peu, le temps de faire plus d'analyses sur les impacts potentiels dans le voisinage. Elle a cependant affirmé être en faveur sur le fond.

La conseillère Mireille Jean Photo : Radio-Canada / Roby St-Gelais

J’aimerais qu’on puisse étudier un peu davantage pour être capables d’encadrer la réglementation, savoir quel sera l’impact, analyser un peu davantage quel sera l’impact par rapport aux voisins qui auront à vivre avec les conteneurs derrière chez eux , a-t-elle énoncé.

Son confrère Jean-Marc Crevier a répliqué qu’il appuie le règlement pour ne pas qu’une entreprise spécialisée quitte Saguenay en raison de délais trop longs.

On va voter contre votre proposition à contrecœur un peu, parce que je veux avoir l’entreprise qui va rester ici , a-t-il mentionné.

Décontamination au printemps

Finalement, une deuxième expertise a été nécessaire sur le terrain de la zone ferroviaire où est projetée la construction d’un nombre à déterminer de logements. Elle visait à connaître la nature précise du sol. Le rapport final sur la contamination devrait être remis dans les prochains jours. La décontamination devrait se faire au printemps.

Le terrain devrait ensuite être cédé à des promoteurs.

Initialement, Julie Dufour avait promis d’y construire 1000 logements. Ce nombre devrait être revu à la baisse lors de l’élaboration du concept en cours par une firme privée.

Selon les informations de Mireille Chayer