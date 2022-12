Depuis 25 ans, le Centre du Dr Peter aide les personnes marginalisées atteintes du sida

Au cœur du quartier West End à Vancouver, le Centre du Dr Peter accueille des personnes vivant avec le VIH ou le sida et leur offre une approche globale de soins. Inauguré en juillet 1997, il fut le premier centre de jour à offrir ce type de soins en Amérique du Nord et il continue d'être un modèle au pays.

Ce que nous offrons depuis nos débuts [...] n’a presque pas changé. Nous prenons soin du corps entier. Cela veut dire bien se nourrir, prendre soin de sa santé mentale et de l’aspect clinique , explique Scott Elliott, directeur général de la Dr. Peter AIDS Foundation.

Premièrement, nous offrons de la nourriture de très bonne qualité qui est cuisinée sur place tous les jours, dit-il. Deuxièmement, nous voulons que les gens se sentent ici en sécurité. Nous les voyons comme des êtres humains. Une reconnaissance qu’ils n’ont pas toujours lorsqu’ils sont dans la rue.

Le centre du Dr Peter a été fondé en 1997 pour offrir des soins et des services de lutte contre le VIH/sida. Depuis 2003, le centre opère dans cet établissement du quartier West End de Vancouver. Photo : Radio-Canada / Monia Blanchet

Le centre offre aussi des services médicaux en plus de s'occuper de l'administration des médicaments. De cette façon, les patients n’ont pas à se préoccuper d’apporter leurs médicaments au centre tous les jours.

Selon Scott Elliott, dans les années 1980, de nombreux patients se faisaient refuser l'accès aux hôpitaux, ou encore étaient mis en quarantaine et ne pouvaient recevoir de visites.

De plus, être gai n’était pas à la mode , lance Scott Elliot avec le sourire. Plusieurs familles ont déshonoré leurs enfants et les gens mourraient seuls. Le centre a été créé pour que les personnes aient un endroit où aller, être aimé, recevoir les soins et mourir dans la dignité avec ses pairs , ajoute-t-il.

Scott Elliott est le directeur général du Dr. Peter AIDS Foundation qui offre des soins et des services de lutte contre le VIH/sida fondé sur les principes de la réduction des risques et de la santé mentale. Photo : Radio-Canada / Monia Blanchet

Bien que les hommes forment la majorité des patients, le centre accueille de plus en plus de femmes, et de nouveaux immigrants avec des problèmes de plus en plus complexes.

Il reste encore beaucoup de travail à faire pour les personnes marginalisées comme les femmes, les Autochtones et les nouveaux immigrants. De nombreuses personnes n’ont toujours pas été diagnostiquées [dans ces communautés]. Il y a donc encore beaucoup de travail à faire pour que tous ceux qui ont besoin d'un traitement le reçoivent , explique Scott Elliott.

Qui est le Dr Peter?

Un des souhaits de Peter Jepson-Young était de voir naître un établissement de santé destiné aux sidéens et aux séropositifs. Le Centre du Dr Peter a été créé cinq ans après sa mort. Photo : Radio-Canada / Monia Blanchet

En 1990, les Britanno-Colombiens font connaissance avec le docteur Peter. CBC Vancouver diffuse cinq courts reportages sur un jeune médecin atteint du sida. Ce dernier voulait donner un visage à la maladie.

Les parents de Peter, Shirley et Robert Jepson-Young craignaient des répercussions de parler de sa maladie à la télévision.

Nous lui avons dit qu’il ne pouvait pas faire ça. Il y avait beaucoup de crimes violents contre les gais et lui [...] voulait dire aux gens qu’il était gai et qu’il était attend du sida. Nous avions tellement peur qu’il soit victime de crimes haineux envers les gais , raconte Shirley Young, la mère de Peter.

Shirley Young, la mère de Peter Jepson-Young, s'est impliquée dès les débuts de la fondation qui porte de nom de son fils. Photo : Radio-Canada / Monia Blanchet

« J’ai donné naissance à Peter. Mais la CBC a donné naissance au docteur Peter. » — Une citation de Shirley Young, mère de Peter Jepson-Young

Or, le contraire se produit. Les téléspectateurs en redemandent. Si bien que les Dr. Peter Diaries (journal du Dr Peter) devient une chronique hebdomadaire. Durant 111 épisodes, les téléspectateurs vont l'accompagner dans ses bons jours et dans ses moins bons jours.

Le journal du Dr Peter a permis d’ouvrir un dialogue sur le sida et de faire comprendre aux gens que le sida était là pour de bon , raconte Shirley. J’étais tellement fière de lui. Son père était tellement fier de lui. Ça prend beaucoup de courage pour faire cela.

Quelques semaines avant son décès, Peter a fait part d’un souhait : la création d’un établissement de santé destiné aux sidéens et aux séropositifs où les patients recevraient des soins dans la compassion, et sans préjugé.

Depuis 2003, le Centre du Dr Peter opère dans cet établissement du quartier West End de Vancouver. Photo : Radio-Canada / Monia Blanchet

Le centre qui porte son nom a été inauguré cinq ans après son décès. Que penserait le Dr Peter s’il voyait le centre aujourd’hui?

Je crois qu’il serait vraiment fier et impressionné, parce que nous faisons les choses comme Peter aurait aimé qu’ils se fassent , dit Scott Elliott. Il serait époustouflé , ajoute Shirley Young. On ressent l'amour et la compassion ici. C’est notre fierté.