La Ville de Sherbrooke achète l’église La-Résurrection-du-Christ

Une partie du terrain boisé de la rue Grégoire doit être conservé, indique la Ville. Aucun échéancier n’a encore été déterminé pour le projet.

1,2 M$ pour un terrain de 126 00 pieds carrés, c’est un bon prix. Il est très bien situé. On est juste à côté de différents commerces, des axes routiers dans un quartier résidentiel. Compte tenu de l’ampleur de la crise, on voulait avoir un prix qui permettait de s’assurer de l’acquisition , indique Évelyne Beaudin.

Les logements sociaux seront en partie financés par des subventions gouvernementales. La Ville a toujours une part à payer, et on peut payer notamment en fournissant le terrain. Est-ce qu’il va falloir fournir plus d’argent en plus de fournir le terrain? Ça va dépendre du programme de subventions et du projet qui sera localisé ici , ajoute-t-elle.

L'organisme les Habitations l'Équerre se dit inspiré par cette annonce. Je serais super intéressée de venir ici, de développer un beau projet communautaire en collaboration peut-être avec le CPE? On ne le sait pas, on va le rêver, on va l'imaginer , souligne la directrice générale de l'organisme, Denise Godbout.

CPE absent lors de l'annonce

Le nombre de logements construits, les partenaires potentiels et le coût du projet n’ont pas encore été confirmés. La mairesse Évelyne Beaudin a expliqué que des discussions sont en cours avec le CPE Jardin D'A.M.I.S, qui a une installation à quelques pas de l'église. À la conférence de presse de mardi matin, aucun représentant de cet établissement n’était cependant présent.

Le CPE Jardin D'A.M.I.S avait par ailleurs aussi fait une offre d'achat, dans l'espoir d'acquérir l'Église et de la rénover pour y offrir 80 nouvelles places en garderie. Le ministère de la Famille avait déjà autorisé ce projet. Si le CPE avait remporté l'appel d'offres, la directrice générale Johanne Levasseur croit qu'il aurait été réaliste de rendre les places disponibles dès l'automne prochain. Selon elle, comme le bâtiment sera démoli et que tout sera à construire, il y aura toutefois des retards et de nouvelles demandes à effectuer auprès du ministère de la Famille, si un partenariat est accepté avec la Ville.

« Ce matin, je suis un peu surprise que le nom du CPE Jardin D'A.M.I.S soit ressorti, parce qu'à notre demande, on avait demandé d’attendre pour que je puisse dans un premier temps rencontrer mon conseil d’administration qui a lieu ce soir et dans un deuxième temps, regarder la proposition que la Ville nous fait pour éventuellement la soumettre au ministère de la Famille. » — Une citation de Johanne Levasseur, directrice générale du CPE

La mairesse, quant à elle, assure qu’elle va appuyer le CPE dans toute demande auprès du ministère de la Famille.

Le terrain est situé à cheval entre le district du Carrefour et de Rock Forest. Leurs conseillères respectives, Fernanda Luz et Annie Godbout, soulignent que le projet est prometteur. Cependant, Annie Godbout dit avoir quelques réserves devant l'annonce de mardi.

Dans une publication Facebook, elle a mis en doute l’urgence de la mairie d’annoncer la transaction avec la paroisse, sans la présence du CPE .

Malheureusement, le fait qu’ils ne soient pas là aujourd’hui, je trouve ça un peu décevant. L’annonce était un peu prématurée. J’aurais préféré que tous les fils soient attachés pour faire une belle annonce main dans la main pour le bénéfice de la communauté , souligne-t-elle.

« Quand on travaille en partenariat, pour respecter nos partenaires, je pense qu’il faut attendre que tout soit mieux scellé avant de faire ce genre d’annonce. » — Une citation de Annie Godbout, conseillère de Rock Forest

Sept offres d'achat

La paroisse a reçu sept offres d'achat au total, incluant celles de promoteurs privés. La paroisse a fait son choix en s'appuyant sur deux critères, soit le prix et la vocation proposée. L'offre de la Ville était la plus intéressante, explique l’animateur paroissial Yvan Demers.

Le choix était surtout basé sur les vocations et sur le prix, évidemment. On voulait avoir le meilleur prix pour la vitalité des autres milieux [...]. Quand on a vu l’offre de la Ville, qui était encore plus large et incluait le CPE , on avait ce dont on avait besoin , explique-t-il.

La Ville de Sherbrooke s'est engagée à aménager une placette pour commémorer la vocation religieuse du site. La vente doit être confirmée à la séance du conseil municipal du 15 novembre prochain.

Avec les informations de Marie-Hélène Rousseau et de Guylaine Charette