Avortement, cannabis, esclavagisme : les électeurs américains se prononcent

En plus de voter pour leurs candidats favoris aux élections de mi-mandat, les électeurs américains ont l’occasion mardi de faire entendre leur voix sur une foule d’autres questions déterminantes.

Droit à l’avortement, légalisation du cannabis, fin de l’esclavagisme dans les prisons, mode de scrutin et accès aux armes à feu : Radio-Canada vous offre un survol de ces questions cruciales.

Droit à l’avortement

La question du droit à l’avortement figure sur les bulletins de vote de cinq États américains, mais les choix offerts aux électeurs sont souvent à l’opposé.

Les États du Michigan, de la Californie et du Vermont proposent de protéger les choix en matière de procréation en les intégrant dans leurs constitutions respectives.

Cette question est particulièrement critique au Michigan, où une loi de 1931 destinée à interdire l'interruption volontaire de grossesse est débattue en cour.

Au contraire, au Kentucky, où l’avortement est déjà banni, les électeurs vont se prononcer sur une proposition destinée à inscrire cette interdiction dans la Constitution de cet État.

Au Montana, où l’avortement est protégé par une loi étatique qui date de 1999, le référendum vise plutôt à en restreindre l’accès en donnant explicitement des droits légaux aux embryons et aux fœtus qui naissent vivants . Le personnel médical serait alors dans l’obligation de leur prodiguer des soins sous peine de faire face à de lourdes pénalités.

Légalisation du cannabis

La légalisation de la marijuana figure sur les bulletins de vote de cinq États américains, dont quatre considérés comme étant plus conservateurs.

Les électeurs de l’Arkansas, du Maryland, du Missouri ainsi que des Dakota du Nord et du Sud vont se prononcer sur cette question mardi.

Bien que les résultats soient encore incertains, la légalisation semble devenir un thème de plus en plus bipartisan, indique le Washington Post. Une victoire dans ces États pourrait mener le débat sur la scène fédérale.

La légalisation du cannabis figure sur les bulletins de vote de cinq États américains mardi. Photo : Radio-Canada

Notons que le Colorado va encore plus loin en proposant la décriminalisation de certaines drogues psychédéliques.

Esclavagisme dans les prisons

Bien que l'esclavage soit interdit aux États-Unis depuis 150 ans, les personnes incarcérées peuvent encore être réduites au travail forcé en punition d’un crime , selon l’article 13 de la Constitution américaine.

Ainsi, les constitutions de 20 États américains permettent encore l’esclavagisme ou la servitude comme sanction criminelle ou pour le remboursement de dettes, selon Ballotpedia.

Mardi, les électeurs de l’Oregon, de l’Alabama, de la Louisiane, du Tennessee et du Vermont vont voter pour retirer ces exemptions et pour interdire formellement l'esclavagisme dans leur État.

À lire : Ces États américains qui voteront pour formellement abolir l’esclavage

Droit de vote

Lors de ce scrutin considéré comme étant crucial pour la démocratie, les électeurs de plusieurs États vont se prononcer soit pour restreindre l’accès au vote (Nebraska, Ohio, Arizona), soit pour l’élargir (Michigan, Connecticut).

Par ailleurs, les citoyens du Nevada pourront décider s’ils veulent modifier le mode de scrutin pour instituer un scrutin préférentiel (où les électeurs choisissent leurs candidats par ordre de préférence). Certains experts estiment que le vote préférentiel permet une meilleure représentativité et la sélection de candidats moins polarisés. Ce mode de scrutin est déjà utilisé dans plusieurs villes du pays et dans deux États, le Maine et l’Alaska.

Armes à feu

La question de l’accès aux armes à feu n’a pas enflammé les débats pendant cette course électorale, mais les électeurs de deux États ont eu à y réfléchir.

En Iowa, un nouveau droit constitutionnel à posséder et à porter une arme à feu pourrait voir le jour.

Au contraire, en Oregon, une nouvelle loi pourrait rendre obligatoire l’obtention d’un permis pour acquérir une arme à feu et interdire les armes qui peuvent contenir plus de 10 balles.

Ce reportage a été réalisé lors d'un stage au bureau de Radio-Canada à Washington grâce à une bourse de la Fondation de l'Université du Québec à Montréal (UQAM).