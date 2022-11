Des ratés pour le Guichet d’accès à la première ligne à Québec

Denise Lemieux fait partie des patients orphelins, ceux qui n'ont pas de médecin de famille. La jeune retraitée qui demeure à Québec a fait quatre chutes au cours des derniers mois.

Lorsqu'elle a appelé le GAP en septembre, elle a réussi à obtenir un rendez-vous avec un médecin. Toutefois, les choses se sont corsées lorsqu'elle a tenté d'obtenir un nouveau rendez-vous au cours des dernières semaines : impossible d'obtenir une consultation.

[La téléphoniste] parlait peut-être même d'un délai d'un mois. Alors en attendant, c'est ça je vis avec mes bobos , déplore-t-elle.

« Des chutes importantes comme j'ai fait dans les derniers mois, je pense [que] ça demande un suivi. » — Une citation de Denise Lemieux, patiente orpheline

Milliers d'appels

Le GAP géré par le CIUSSS de la Capitale-Nationale reçoit 1000 appels de plus par semaine depuis quinze jours, pour un total de 5800 appels reçus durant cette période. Une centaine d'employés sont affectés au guichet.

Depuis vendredi dernier, les demandes pour voir un médecin qui ne requièrent pas une consultation médicale dans les 72 heures, comme celles par exemple reliées à un renouvellement d’un permis de conduire, une évaluation cognitive, un formulaire de la CNESST sont invitées à rappeler plus tard , explique Annie Ouellet, porte-parole du CIUSSS de la Capitale-Nationale.

Elle précise que depuis le 5 juin, tous les patients orphelins qui ont fait appel au GAP pour voir un médecin dans les 72 heures ont été en mesure de le faire.

Manque de bras

Mesure phare de la réforme du réseau public de santé entreprise par le ministre Christian Dubé, le GAP doit permettre de désengorger les urgences.

Les citoyens font leurs demandes au téléphone et sur internet, et les rendez-vous sont octroyés en ordre de priorité et selon le nombre de médecins disponibles.

C'est ce dernier élément qui fait défaut selon le Dr Michel Lafrenière, médecin de famille et directeur médical de la Cité médicale, une importante clinique située à Québec.

La Cité médicale où travaille le Dr Michel Lafrenière offre 27 000 rendez-vous aux patients du GAP annuellement. Photo : Radio-Canada / Capture d'écran

Car même si sa clinique offre des rendez-vous au GAP , le nombre de bras disponibles, lui, n'augmente pas. On est toujours accotés sur le maximum de nos ressources. Il manque de médecins , dit-il.

Il y a une limite à la charge de travail qui peut être répartie auprès du personnel en place.

Si on offre soixante heures semaines, et y'a un dix heures là-dessus qui est un service particulier et on le déplace dans un autre service, ça fait quand même soixante heures semaine , résume-t-il.

Denise Lemieux aimerait que les choses changent.

Si je prends la parole aujourd'hui, c'est pour témoigner de toutes les personnes qui doivent être comme moi , dénonce-t-elle.

Avec les informations de Guylaine Bussières