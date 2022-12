Des pâtisseries à dévorer... des yeux seulement

Dans une salle de l’Université du Manitoba, Solange Roy a placé sur une table gâteaux, biscuits, beignes, pommes trempées, tartes et lait frappé colorés et glacés qui font l'envie des passants. Mais il n'y en aura que pour le plaisir des yeux, car ces délicieuses pâtisseries sont faites en céramique.

Cette installation a fait partie de la présentation de fin d'études de la céramiste Solange Roy, à l’École des beaux-arts du Manitoba, au printemps 2022.

La jeune femme offrait ainsi une réflexion personnelle sur la nourriture et la consommation.

Image de la présentation de fin d'études de la céramiste manitobaine Solange Roy, une réflexion personnelle sur la nourriture et la consommation. Photo : Solange Roy

« Ça fait partie un peu de comment je me sentais avec la nourriture et la consommation dans la vie. » — Une citation de Solange Roy, céramiste

Sculpture en céramique de biscuits de la céramiste manitobaine Solange Roy. Photo : Solange Roy

Pièces sculpturales en céramique par Solange Roy. Photo : Radio-Canada / Mathilde Gautier

Intéressée par le trompe-l’œil, Solange Roy s'est donné le défi de créer des sculptures aussi réalistes que possible. Après avoir réalisé avec succès un premier gâteau durant sa troisième année d’études, elle a décidé d’en faire un plus gros.

L’idée a grandi jusqu’à un gâteau à trois niveaux et un grand nombre d’autres desserts pour l’accompagner.

Premier gâteau de la céramiste manitobaine, Solange Roy Photo : Solange Roy

Temps et minutie

Son gâteau à trois étages lui a valu le prix provincial pour le Manitoba au concours BMO 1st ART 2022, à Toronto, célébrant la créativité des écoles d’art de plus de 100 établissements postsecondaires au Canada.

Pour son gâteau à trois étages, Solange Roy a dû ajouter de trois à quatre couches de glaçage pour obtenir l'opacité désirée. Photo : Solange Roy

Cette oeuvre surmontée de fraises et de morceaux de chocolat en céramique a nécessité temps et minutie.

C’était le niveau de détail aussi, les garnitures, le chocolat qui descend sur les côtés, ça a pris tellement longtemps, puis vraiment le lisser pour que ce soit "ni vu ni connu". Le défi, c’est de tromper l’œil pour qu’il ne pense pas que c’est de la céramique.

Le gâteau en céramique à trois étages qui a valu à Solange Roy de remporter le prix BMO 1st Art pour le Manitoba. Photo : Solange Roy

Elle dit avoir mis, par endroits, de trois à quatre couches de glaçage pour s’assurer de la bonne opacité du glaçage.



C’est vraiment comme peinturer entre les lignes, il faut vraiment être précis pour ne pas mettre de noir sur le jaune et, là, il faut recommencer le jaune parce que, sinon, tu vas voir le noir dessous.



La jeune diplômée de 22 ans, adoptée par une famille francophone métisse, dit vouloir également explorer ses origines dans son oeuvre.

La Métisse, sculpture en céramique de Solange Roy Photo : Solange Roy

J’ai fait des figurines qui ont des aspects métis et cris. Donc, c’est quelque chose que je dois vraiment explorer et découvrir un peu ce que je veux dire avec mon héritage, parce que je ne veux pas m’approprier non plus une culture, même si j’en fais partie, parce que je n’ai pas vraiment vécu la culture. J’essaie de me familiariser avec la culture avant de trop faire d’art à ce sujet.

À la suite du succès qu’elle a connu avec ses pâtisseries, Solange Roy entend aussi repousser les limites de ses créations.

Sculpture en céramique d'une tarte, créée par Solange Roy. Photo : Solange Roy

Je veux aller encore plus dans le "fou raide", faire des gâteaux à l’envers ou faire des gâteaux qui sont mutés, si on peut dire. Il y a quelques artistes qui m’inspirent, comme Dirk Staschke, Jessica Stoller et Anna Barlow. Eux aussi poussent l’idée de la nourriture en céramique pas mal loin. Il faut que je trouve quelque chose à faire, mais je vais créer quelque chose que je vais aimer.

Son rêve ultime serait de pouvoir, à son tour, un jour, enseigner l'art de la céramique.