Un nouvel album et une tournée mondiale pour Peter Gabriel

La légende britannique du pop rock Peter Gabriel a annoncé mardi la parution prochaine d’un nouvel album studio, son premier en plus de 10 ans, ainsi qu’une tournée européenne et nord-américaine qui commencera au printemps 2023.

Cela a été long, mais je suis maintenant entouré de beaucoup de nouvelles chansons et je suis ravi de les emmener sur la route , a déclaré l'ancien leader du groupe Genesis sur les réseaux sociaux.

« Au plaisir de vous y voir. » — Une citation de Peter Gabriel

Dixième album studio solo de Peter Gabriel, après New Blood, sorti en 2011, I/O sera lancé en 2023. Les fans du chanteur de 72 ans pourront entendre ces chansons lors d’une tournée dont le coup d’envoi sera donné à Cracovie, en Pologne, le 18 mai prochain.

Il s’agira de son premier spectacle à l'extérieur de l’Amérique du Nord depuis 2014.

i/o The Tour s'arrêtera dans une vingtaine de villes européennes, dont Paris, Bruxelles, Berlin, Amsterdam et Londres. Elle se conclura à Dublin, en Irlande, le 25 juin.

Peter Gabriel continuera ensuite sa tournée en Amérique du Nord à l’automne 2023. Les dates et lieux des spectacles seront connus sous peu.

En plus des nouveaux titres, plusieurs succès de Peter Gabriel seront interprétés à l’occasion de i/o The Tour, à laquelle participeront les collaborateurs habituels de l’auteur de Sledgehammer et In Your Eyes : Tony Levin (basse électrique), David Rhodes (guitare) et Manu Katché (batterie).