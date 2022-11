Un centre pour encourager la transition énergétique s’ouvre à Calgary

L’Université de Calgary et l’entreprise Avatar Innovations ont ouvert un espace de bureaux au centre-ville de la métropole albertaine pour abriter des entreprises émergentes spécialisées dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Les 1500 mètres carrés d’espace peuvent accueillir une trentaine de jeunes pousses et, déjà, 27 s’y sont établies, selon le PDG d’Avatar Innovations, Kevin Krausert.

Le centre de 4,2 millions de dollars financé à parts égales par les gouvernements et le secteur privé se veut un lieu de collaboration entre le monde universitaire, les entreprises établies et des innovateurs pour créer de nouvelles technologies propres.

En ces temps d’incertitude géopolitique et d’utilisation politique de l’énergie, le centre est un phare pour montrer au monde ce à quoi la transition énergétique doit ressembler , dit M. Krausert.

Une transition qui inclut les hydrocarbures

Selon l’entrepreneur, la transition énergétique doit inclure le secteur pétrolier et gazier. Nous ne pouvons pas tout électrifier. La seule solution rationnelle pour le reste des émissions, c’est l’hydrogène, le captage et le stockage du carbone, les carburants renouvelables… Des solutions que les entreprises pétrolières et gazières mettent déjà en place , affirme-t-il.

Le centre a été placé de manière stratégique au milieu des sièges sociaux des plus grandes pétrolières du Canada. Suncor et Cenovus font également partie des donateurs.

La fondatrice d’une des entreprises émergentes au sein du centre, Ling Bai, estime que l’endroit permet de créer un écosystème qui favorise son développement. Sa société, VL Energy, aide les industries à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre.

Toutes les personnes à qui nous avons besoin de parler sont ici. [...] Cela a vraiment accéléré notre propre développement , explique Ling Bai.

Selon un rapport des agences de développement économique de Calgary et d’Edmonton, le secteur des technologies propres pourrait créer 170 000 emplois directs et indirects et générer jusqu’à 61 milliards de dollars de retombées économiques.