Les problèmes d’approvisionnement de médicaments pour enfants se poursuivent

Pendant que le nombre de cas de virus respiratoire syncytial (VRS) augmente dans les hôpitaux du Saguenay-Lac-Saint-Jean, les pharmacies ont des problèmes d'approvisionnement de certains médicaments pour enfants. Il est d'ailleurs demandé aux parents de ne pas acheter plus que le nécessaire lorsque des produits sont disponibles sur les tablettes.

Selon Raphaël Gagnon-Paradis, pharmacien-propriétaire et président de l'Association des pharmaciens du Saguenay-Lac-Saint-Jean, les difficultés d’approvisionnement sont présentes depuis plusieurs mois.

Que ce soit l'acétaminophène, le Tylenol, l'ibuprofène, l'Advil, aussi certains sirops pour la toux, c'est un enjeu qu'on a maintenant depuis plusieurs mois, l'approvisionnement dans ces produits-là. Effectivement, avec la saison grippale qui est à nos portes, le virus syncytial qui est déjà bien installé, on a beaucoup de demandes de la part des parents , a-t-il mentionné.

Dans sa pharmacie située à Place du Royaume à Chicoutimi, un message est posé sur une portion d'étagère presque vide.

Considérant la demande exceptionnelle et afin d’en avoir pour tous les patients, nous limitons l’achat des produits Tylenol, Advil, et leurs équivalents à un par personne. Nous travaillons sans relâche avec nos fournisseurs afin de remplir nos tablettes pour vous , est-il écrit à l’intention des clients.

Raphaël Gagnon-Paradis est pharmacien-propriétaire et président de l’Association des pharmaciens du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Photo : Radio-Canada / Philippe L'Heureux

En attendant le rétablissement dans la chaîne d'approvisionnement, des solutions sont offertes en pharmacie.

Si vous arrivez sur la tablette et que la tablette est vide, adressez-vous à un membre du comptoir des ordonnances au niveau des prescriptions puis ils vont pouvoir vous faire une recommandation et l'autre chose, lorsque le produit est disponible, nous on reçoit quelques bouteilles chaque semaine, c'est de vous limiter à une bouteille par famille pour justement éviter le stockage puis si tout le monde fait un effort, ça aussi ça nous donne un coup de main , a-t-il poursuivi.

D’après un reportage de Philippe L’Heureux