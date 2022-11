Trouver un équilibre, une priorité pour les gestionnaires des ressources humaines

L’événement organisé par le Comité de gestion des ressources humaines de la Vallée-de-l’Or vise à mieux outiller les gestionnaires, afin notamment de traverser les défis que représente la pénurie de main-d'œuvre.

« Être en équilibre, c’est un peu se retrouver en position pour surfer sur toutes les problématiques qui nous touchent. » — Une citation de Diane Boudoul, directrice des ressources humaines à la Ville de Val-d’Or et membre du comité organisateur

Attirer des gens dans les entreprises et les organisations demeure un défi. Les c.v. intéressants se font rares. Mais il faut aussi savoir motiver nos employés, les mobiliser et faire en sorte qu’ils soient satisfaits et heureux , ajoute Mme Boudoul.

Diane Boudoul, directrice des ressources humaines à la Ville de Val-d’Or et membre du comité organisateur. Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

Conférencier invité lors du colloque, Marcel Auclair, cofondateur de la firme de consultants Aplus, est venu rappeler aux participants l’importance de mieux gérer ses priorités dans un contexte de pénurie de ressources.

C’est essentiel de prioriser les projets qui font du sens, qui sont les plus importants et qui vont faire une différence, explique-t-il. Quand un projet est fait correctement et est mené à terme, c’est très mobilisant pour les employés. Mais il faut aussi s’organiser pour le faire en mode collaboratif. Quand on manque de ressources, c’est souvent une piste de solution à explorer.

Plus de 150 personnes ont pris part mardi au 14e Colloque RH de Val-d’Or, tenu sous le thème «En équilibre». Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

M. Auclair signale que ce message est dur à faire accepter à des gestionnaires qui doivent composer avec beaucoup de changements à tous les niveaux dans la société.

C’est vrai que tout a l’air important de nos jours, reconnaît-il. On a l’impression qu’il faut démarrer plein de choses pour suivre le rythme. Mais à trop vouloir en faire, on s’épuise, on s’éparpille et les gens sont démobilisés quand ça n’aboutit pas. Il faut donner des méthodes pour faire les bons choix.

Deux autres conférences sont prévues dans le cadre de ce Colloque RH, soit en décembre et en janvier.