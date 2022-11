Une première tempête hivernale en route vers le nord-ouest de l’Ontario

Environnement Canada prévoit une tempête de neige dans la région qui devrait commencer par des averses mercredi et se transformera en périodes de neige jeudi après-midi et vendredi.

S’il reste un peu d'incertitude au sujet des effets de ce système météo, celui-ci a commencé à se développer au Colorado et devrait se diriger vers le nord au cours des prochains jours, explique Geoff Coulson, météorologue pour Environnement Canada.

Il est un peu trop tôt pour parler des quantités de neige attendues, mais il pourrait y avoir des chutes de neige importantes dans le nord-ouest de l'Ontario , affirme M. Coulson.

La tempête devrait frapper Thunder Bay et les communautés de la rive nord du lac Supérieur, avec des vents venant du nord qui pourraient rendre le retour à la maison difficile jeudi.

Il serait bon que tous ceux qui n'ont pas encore posé leurs pneus d’hiver envisagent de le faire au cours des prochains jours , affirme M. Coulson

C'est le bon moment pour commencer à préparer le kit d'urgence pour la voiture ou le camion, des câbles de démarrage, quelques couvertures supplémentaires, des choses qui peuvent vous tenir au chaud si vous rencontrez des difficultés , ajoute-t-il.

Un certain nombre de tempêtes qui ont eu lieu l’hiver dernier et au début du printemps dans la région ont mené à un épais couvert de neige et contribué aux inondations printanières.

Avec les informations de Gord Ellis de CBC.