Dan McCafferty, chanteur original du groupe Nazareth, est mort

Dan est mort à 12h40 aujourd’hui, a écrit Pete Agnew sans préciser les causes de la mort de l’artiste. C’est l’annonce la plus triste que j’ai jamais eue à faire.

J’ai perdu mon meilleur ami et le monde a perdu un des plus grands chanteurs ayant jamais vécu , a-t-il ajouté, précisant qu’il était trop bouleversé pour en dire plus.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Né en 1946 en Écosse, Dan McCafferty faisait partie des membres fondateurs de Nazareth avec Pete Agnew, le guitariste Manny Charlton et le batteur Darrell Sweet.

Le groupe est notamment connu pour son succès Hair of the Dog, mais aussi pour sa reprise de la ballade Love Hurts.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

En 2013, Nazareth avait annoncé, sur son site Internet, la mise en retrait de Dan McCafferty du groupe, expliquant que le chanteur souffrait trop d’une maladie des poumons, appelée bronchopneumopathie chronique obstructive, pour continuer à se produire.