Netflix lance Triviaverse et planche sur un jeu en réalité virtuelle de Stranger Things

Les personnes abonnées à Netflix pourront se mesurer à un jeu-questionnaire (« Trivia Master ») sur leur téléviseur en utilisant leur télécommande. Le but : répondre le plus rapidement possible aux questions afin d’obtenir des récompenses sous forme de badges.

Netflix mise sur une jouabilité des plus simples. Triviaverse peut se jouer de deux manières : le mode solo, qui comporte trois tours de questions, ou le mode à deux, qui est divisé en deux tours par personne.

Les joueurs et joueuses peuvent utiliser leur télécommande pour appuyer sur les différentes flèches visibles à l’écran et répondre aux questions qui touchent une multitude de sujets. Parmi les différents thèmes abordés, on compte l’histoire, la science et la culture populaire. La difficulté du jeu-questionnaire augmente au fur et à mesure que les tours progressent.

Triviaverse a été lancé simultanément dans le monde entier et est offert en neuf langues pour le moment : le français, l’anglais, l’espagnol (Amérique du Sud et Espagne), le portugais brésilien, l'allemand, l'italien, le coréen et le japonais.

Netflix persiste et signe dans l’interactif

Ce n’est pas la première fois que la compagnie américaine tente sa chance dans le vaste éventail des productions interactives.

En 2017, Netflix avait lancé l’histoire interactive Black Mirror: Bandersnatch. Plus récemment, elle s’est aventurée dans un autre récit interactif, avec Cat Burglar.

Avant Triviaverse, Netflix avait également présenté le jeuTrivia Quest, dont la formule était différente, avec des épisodes quotidiens diffusés tout le mois d'avril de cette année.

Ce nouveau jeu de culture générale arrive un an après que Netflix ait commencé à investir dans les jeux vidéo. La plateforme de diffusion a récemment acquis le studio Spry Fox, qui a rejoint les cinq studios maison de Netflix.

Le nouveau jeu de Netflix se nomme Triviaverse. Photo : Netflix

Netflix confirme l'arrivée de Stranger Things VR à la « fin 2023 »

Le géant de la diffusion en continu a plus d’une nouvelle vidéoludique. L’entreprise s’est associée avec le développeur Tender Claws pour produire le jeu de réalité virtuelle Stranger Things VR. Le titre est prévu à l'hiver 2023 sur les principales plateformes de réalité virtuelle, selon ce qu’ont annoncé les partenaires lors du Stranger Things Day 2022, qui se tenait le 6 novembre dernier.

Stranger Things VR permettra aux joueurs et joueuses d'incarner le redoutable méchant de la saison 4, Vecna, dans le but de « mettre en œuvre une vengeance sur Eleven et Hawkins », selon ce qu’on peut lire dans le communiqué de presse.

« Devenez un explorateur de réalités inconnues en formant l'esprit de ruche et en apprivoisant le vide, peut-on lire dans la description de la vidéo. Envahissez les esprits et provoquez des cauchemars dans votre quête de vengeance. »

Tender Claws, un studio basé à Los Angeles, a déjà développé les jeux VR Virtual Reality 1 et 2, Tendar et Tempest.

Netflix a déjà créé plusieurs jeux autour de ses séries phares, dont Stranger Things: The VR Experience, ainsi que le jeu pour mobile et console Stranger Things 3: The Game.