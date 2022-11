Opération Nez rouge revient en force cette année au Nouveau-Brunswick

Le populaire service bénévole de raccompagnement pendant la période des fêtes sera offert dans le Nord-Ouest, dans la région Chaleur et dans la Péninsule acadienne en décembre.

Les organisations dans le Nord-Ouest et dans la Péninsule acadienne ont procédé au lancement de leur campagne de recrutement de bénévoles, mardi, à Edmundston.

Jean-Marie Boudreau, coordonnateur d’Opération Nez rouge dans le Nord-Ouest, mentionne être à la recherche d’une centaine de bénévoles pour assurer des raccompagnements sécuritaires dans les communautés.

Jean-Marie Boudreau et la mascotte d'Opération Nez rouge, Rudy. Photo : Radio-Canada / Mathilde Pineault

Dans la Péninsule acadienne, on a besoin de 300 à 400 personnes pour accompagner les clients.

« Nous avons confiance que les gens seront intéressés, mais il y a toujours un risque. Tu nourris quelque chose d'année en année et tu fais une pause de deux ans. Après ça, quand tu veux recommencer, tu as toujours un degré d'incertitude. » — Une citation de Jean-Marie Boudreau, coordonnateur d’Opération Nez rouge dans le Nord-Ouest

La campagne dans la région Chaleur doit s’amorcer sous peu.

Quelques changements

Quelques changements ont été apportés pour la campagne de 2022.

Avant, chaque groupe était appuyé par des concessionnaires automobiles de la région qui fournissaient des véhicules d'occasion pour les bénévoles.

Cette fois-ci, leur aide va être sous forme financière.

Cela signifie que la personne qui remplit le rôle d'accompagnateur motorisé devra utiliser sa voiture.

Vous savez aussi bien que moi que le prix de l'essence n'est pas quelque chose pour encourager les gens à faire cette action , craint Jean-Marie Boudreau.

L'organisation d'Opération Nez rouge à Edmundston s'est donc engagée à remettre 20 cents pour chaque kilomètre parcouru par les bénévoles.

Gaétan Germain est le coordonnateur au développement provincial pour Opération Nez rouge. Photo : Gracieuseté

Dans la Péninsule acadienne, le besoin important en bénévoles n'inquiète pas outre mesure les organisateurs.

Selon le coordonnateur au développement provincial pour Opération Nez rouge, Gaétan Germain, les commanditaires et les partenaires répondent mieux qu'avant la pandémie.

Les organisateurs auraient souhaité que la campagne Opération Nez rouge soit offerte dans d'autres régions du Nouveau-Brunswick, mais ce ne sera malheureusement pas le cas.

On a fait des tentatives à plusieurs reprises pour développer le service dans la région de Moncton, par exemple. On sait que c'est une grosse ville. Il y en a déjà eu à Fredericton, à Campbellton, dans la région d'Oromocto-Burton aussi. Et ce n’est pas évident, surtout depuis la pandémie , a déclaré Gaétan Germain.

En Atlantique, le Nouveau-Brunswick est la seule province qui participe à l'Opération Nez rouge.

D’après un reportage de Mathilde Pineault