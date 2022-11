La Journée des vétérans autochtones soulignée à Wendake

La cérémonie à Wendake qui a habituellement lieu le 11 novembre s'est déroulée pour la première fois un 8 novembre en présence de plusieurs députés, dignitaires et vétérans autochtones. Ça représente d'honorer tous les militaires qui étaient là avant nous, et de ne jamais les oublier , soutient la caporale à la retraite et présidente de l'Association des vétérans autochtones du Québec, Francine Beaudry.

Des vétérans autochtones étaient présents lors de la cérémonie qui s'est tenue à Wendake Photo : Radio-Canada / Louis-Philippe Arsenault

Le grand chef de la Nation huronne-wendat a rappelé l'importance des vétérans autochtones dans l'histoire militaire canadienne. La Nation huronne-wendat a une longue tradition guerrière, mais des gens qui ont participé activement surtout aux grands conflits, on a eu quand même 26 membres qui ont participé aux deux grandes guerres mondiales , a indiqué Rémy Vincent.

Les commémorations ont débuté par une parade militaire dans les rues de Wendake Photo : Louis-Philippe Arsenault

C'est par hasard que la sénatrice canadienne Michèle Audet a participé à la cérémonie. Je sortais de mon bureau, qui est ici Wendake, lorsque la marche se faisait. J'ai donc dit à ma collègue, on va aller marcher!

C'est par hasard que la sénatrice Michèle Audette a participé à la cérémonie Photo : Radio-Canada

Les paroles du grand chef lui ont fait réaliser la proximité qu'elle pouvait avoir avec les vétérans. Quand il a nommé les ancêtres qui ont fait les première et deuxième guerres, j'ai pensé à mes enfants wendat. Même eux ont certainement un ou plusieurs ancêtres qui ont fait la guerre.

Stationnements pour vétérans

La cérémonie a été l'occasion d'annoncer la mise en place de cases de stationnement réservées aux vétérans. Ces places seront inaugurées par Vétéran Héro Canada dans les prochaines semaines dans le stationnement de l'Amphithéâtre de Wendake.

Des espaces de stationnements réservés aux vétérans seront installés près de l'Amphithéâtre de Wendake Photo : (Gracieuseté : Mario Grenier)

Ce seront les premières cases de stationnement de ce genre à voir le jour dans une réserve autochtone du Québec.