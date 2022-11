Développement économique Canada allonge 1 million $ pour soutenir Squizz

Grâce à ce partenariat, l’entreprise spécialisée dans la fabrication de produits glacés pourra se doter d’équipements et de technologies lui permettant d’augmenter sa capacité de production et d’automatiser ses procédés.

Nancy Boucher, présidente et copropriétaire de Squizz Distributions. Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

La présidente et copropriétaire de Squizz Distributions, Nancy Boucher, souligne que la robotisation des procédés n’a pas pour objectif de remplacer les employés, mais de leur offrir un environnement de travail plus sécuritaire.

« Avec le contexte économique qu’on vit, avec la pénurie de main-d'œuvre, ça va nous permettre, étant donné que nous sommes sur une chaîne de production, de pouvoir non pas remplacer nos employés par des robots, mais de pouvoir travailler en prévention des troubles musculo-squelettiques. C’est une chose qu’on a à cœur au niveau de nos employés. C’est de se munir de méthodes qui vont nous permettre de produire de façon agréable, facile et en grandes quantités. » — Une citation de Nancy Boucher, présidente et copropriétaire de Squizz Distributions

La ministre responsable de l’Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec, Pascale St-Onge, signale qu’il est naturel de soutenir les entreprises qui innovent afin de trouver des solutions à la pénurie de main-d'œuvre.

Pascale St-Onge, ministre responsable de l’Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec. Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

Mme St-Onge rappelle qu'il importe de supporter les entreprises établies en région afin qu'elles puissent demeurer compétitives avec celles basées dans les grands centres.

Le but, c’est de soutenir le développement économique dans toutes les communautés au Québec. Ici, à Rouyn-Noranda, on le fait avec Squizz et avec d’autres projets qu’on soutient pour stimuler l'économie de la région, créer des bons emplois à valeur ajoutée et soutenir les entreprises d’ici pour occuper le territoire , affirme-t-elle.

Le «Vice-Versa», nouveau dessert glacé produit par Squizz, sera mis en marché à l'hiver 2023. Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

Nancy Boucher fait remarquer que l’aide financière reçue permettra à Squizz d’améliorer sa productivité et ainsi compenser les frais de transport plus élevés associés au fait d’être établi en région éloignée.

Avoir une ligne de production productive nous permet de faire beaucoup plus de produits en peu de temps. Ça va nous permettre d’avoir une meilleure marge sur nos coûts de production , explique-t-elle.

Possédant déjà le permis permettant de distribuer sa crème glacée partout au Canada, l’entreprise est maintenant en processus d’obtenir le permis équivalent pour les prêts-à-manger.

Mme Boucher indique que le prochain objectif de Squizz est d’être en mesure de répondre à la demande en produits glacés et en prêts-à-manger partout à travers le Canada.