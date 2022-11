Un nouveau chapitre pour l’ancien maire des Îles-de-la-Madeleine

Après avoir été défait aux élections provinciales d’octobre dernier, M. Lapierre avait décidé de ne pas retourner à son poste de maire des Îles-de-la-Madeleine.

Alors qu’il était en réflexion pour des propositions reçues par des entreprises privées sur le territoire madelinot, M. Lapierre a rencontré des représentants du gouvernement qui lui ont proposé le poste qu’il occupe désormais. Il raconte également qu’il ne s’attendait pas à une telle proposition.

Pour moi, c’est très loin d’être un prix de consolation, déclare-t-il. Je suis flatté et honoré qu’on reconnaisse ma compétence et mon expérience dans le monde municipal des 17 ou 18 dernières années.

« Ça me paraît une suite logique de mon parcours et ça me permet de poursuivre mon engagement pour le monde municipal, mais dans un rôle différent. » — Une citation de Jonathan Lapierre, directeur du cabinet de la ministre des Affaires municipales

La ministre Laforest s’est dite ravie que M. Lapierre se joigne à son équipe.

Début du widget Twitter. Passer le widget? Fin du widget Twitter. Retour au début du widget?

Jonathan Lapierre explique que son nouveau poste est une pause temporaire de la politique active et qu’il ne ferme pas la porte à un éventuel retour si une occasion s’offrait à lui.

M. Lapierre doit dorénavant exercer ses nouvelles fonctions à partir de Québec, mais il précise qu’il ne déménage pas de l’archipel pour autant.

Passer à autre chose

L’ancien élu municipal n’est pas parvenu à ravir la circonscription des Îles-de-la-Madeleine des mains du député sortant Joël Arseneau lors des dernières élections provinciales.

Il explique sa défaite par plusieurs éléments. J’ai été maire des Îles pendant pratiquement les dix dernières années avec un bilan extrêmement positif, mais dans certains cas, qui a pu déplaire à des gens, alors lorsqu’on fait le saut au provincial ce sont des choses qui peuvent nous suivre , explique-t-il.

Un nouveau mandat pour Jonathan Lapierre ÉMISSION ICI PREMIÈRE • Au coeur du monde Un nouveau mandat pour Jonathan Lapierre. Contenu audio de 7 minutes, Émission ICI Première. Écouter l’audio. Durée de 7 minutes

Il indique également que certaines personnes ne souhaitaient simplement pas voter pour le parti qu’il représentait.

Le gouvernement de François Legault a géré la pandémie pendant plus de deux ans et il y a des gens qui sont mécontents de cette gestion de la pandémie et des mesures sanitaires qui ont été adoptées par le gouvernement et ça aussi, ça a peut-être laissé des traces , ajoute M. Lapierre.

« Je dois prendre acte du résultat, malgré ma déception, et simplement passer à autre chose. » — Une citation de Jonathan Lapierre, ancien candidat pour la CAQ aux Îles-de-la-Madeleine

Il montre aussi du doigt l’effondrement du vote de Québec solidaire dans la circonscription, qui ne lui a pas été bénéfique selon lui.

En 2018, Québec solidaire avait tout près de 1200 votes et à cette élection-ci, à peine fait 500 votes. Les votes ont dû aller quelque part, et fort à parier qu’ils ne sont pas venus à la Coalition avenir Québec ni au Parti libéral , explique M. Lapierre.

Avec les informations de Pierre Chapelaine de Montvalon.