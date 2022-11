Profondément divisé, le G20 est-il encore utile?

En 2022, quelle est donc l’utilité du G20? Entrevue avec Nadège Rolland, chercheuse sur les questions politiques et de sécurité en Asie-Pacifique au National Bureau of Asian Research, à Washington.

Les leaders du G20 lors d'un sommet à Rome, en Italie, en 2021. Photo : pool/afp via getty images / LUDOVIC MARIN

Le clivage entre les pays du G20 semble s’accentuer. Pourquoi?

Il y a deux événements majeurs qui ont aggravé cette fracture. Le premier est la pandémie, qui a fait prendre conscience aux pays occidentaux que beaucoup de leurs chaînes de production étaient entre les mains de la Chine.

Pékin n'était pas très ouvert à l'idée de partager ses produits de première nécessité, tels les masques et les équipements de protection, avec le reste du monde quand il était lui-même aux prises avec cette crise. Cela a fait prendre conscience d'une dépendance quelque peu dangereuse. Les chaînes de production ne sont pas nécessairement internationales. Elles peuvent être aux mains d'un pays autoritaire et avoir un impact sur la sécurité de nos pays.

Le Groupe des 20 rassemble les principales économies mondiales. Le G20 représente tous les continents habités, 80 % du PIB mondial, 75 % du commerce international et 60 % de la population sur la planète. Source : gouvernement du Canada

Le deuxième événement est l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Les sanctions opposent un « camp occidental » et la Russie. Moscou continue de se rapprocher de la Chine, un autre pays autoritaire. C’est une solidarité des autoritaires par rapport à une solidarité des démocraties.

Dans ce contexte de rivalité et de blocage, un forum comme le G20 est-il encore pertinent?

Nous faisons face à des problèmes qui n'ont pas de frontières, qui ne relèvent pas simplement de notre sécurité nationale mais aussi de notre sécurité collective. On pense à la pandémie et aux changements climatiques, par exemple. On a besoin de moyens de communication avec la Chine pour parler de ces problèmes internationaux.

Mieux se protéger dans des secteurs stratégiques et maintenir des canaux de communication pour discuter de ces problèmes transnationaux ne sont pas des objectifs contradictoires. On peut très bien faire les deux.

Le président russe Vladimir Poutine a reçu la première Médaille de l'amitié des mains du président chinois Xi Jinping à Pékin. Photo : Reuters

Ça remet beaucoup de choses en question. Ça demande de l’imagination, des efforts et des sacrifices. La plupart des gouvernements sont maintenant devant ce choix : est-ce que la sécurité doit primer le confort? C'est ce qu'on voit en Europe aujourd'hui avec la Russie. On demande aux Européens de faire des sacrifices et des efforts en ce qui a trait à leurs approvisionnements énergétiques parce que la politique et la sécurité priment.

Comment doit se positionner le Canada dans cette dynamique?

On se considère peut-être un peu pris dans l’étau de la rivalité entre les États-Unis et la Chine. Pour le Canada et les autres puissances moyennes dans le monde, la question est de savoir si on peut offrir une troisième voie et éviter cette logique de « blocs ». Est-ce qu’on s'aligne de plus en plus avec des pays aux vues similaires [like-minded] plutôt que de s'engager dans un dialogue avec des pays autoritaires et agressifs?

Plus il y a d'acteurs dans la région qui continuent d'investir en [Asie-Pacifique], moins la Chine est en mesure d'établir une hégémonie. Le Canada, en essayant de repenser sa stratégie pour l’Indo-Pacifique, tente de se positionner en tant que puissance d'équilibre pour faire contrepoids au monopole chinois dans la région.

Les ministres des Affaires étrangères du G20 se sont rencontrés en juillet en préparation du sommet de novembre 2022. Photo : Associated Press / Stefani Reynolds

Dans l'Indo-Pacifique, on a vu un certain nombre de petits groupes se former. Il y a le Quad (Australie, États-Unis, Japon, Inde). Il y a aussi [l’alliance militaire] AUKUS (États-Unis, Grande-Bretagne, Australie) qui a été créée l’année dernière.

Les groupements du G20 et de l’APEC (Forum de coopération économique Asie-Pacifique) continuent de survivre parce qu'ils sont un héritage historique. On continue de s'y rendre sans grandes illusions sur leur contribution en raison des blocages et des positions irréconciliables.

En parallèle, on voit apparaître un certain nombre d'initiatives plus locales. Face à ce mastodonte chinois, on doit s'organiser. Même les États-Unis reconnaissent qu'ils ne peuvent pas être les seuls à affronter la montée en puissance chinoise.

Quels sont les autres moyens de faire contrepoids à un géant comme la Chine?

Les États-Unis ont interdit la vente de microprocesseurs à la Chine : c’est un secteur stratégique. Est-ce que d'autres vont apparaître, comme le secteur pharmaceutique ou le secteur des biotechnologies? Est-ce que c'est une bonne chose d'avoir une dépendance quasi totale envers la Chine? C’est une question que beaucoup de démocraties occidentales commencent à se poser malgré tous les défis que représente le « détricotage » de ces relations établies depuis plusieurs décennies.

Des manifestants de Hong Kong ont appelé les pays du G20 à affronter la Chine au sujet des libertés fragilisées dans ce pays lors d'une manifestation en 2019. Photo : Getty Images / Charly Triballeau

Nous prenons conscience du danger que posent ces régimes autoritaires dans un système bien différent de celui des années 1950 avec l’Union soviétique.

La Chine et la Russie sont beaucoup plus intégrées dans l’économie mondiale et ont des leviers beaucoup plus puissants pour faire pression sur nos décisions. Cela compromet notre marge de manœuvre.

Cette entrevue a été éditée par souci de concision et de clarté.