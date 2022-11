Justin Trudeau sera juge à Canada’s Drag Race : Canada vs. The World 

Le premier ministre du Canada fera une apparition spéciale à titre de juge d’un soir à l’émission Canada’s Drag Race: Canada vs. The World , diffusée sur Crave dès le 18 novembre. Il deviendra ainsi le premier dirigeant mondial à figurer dans un volet de la série de compétitions imaginée par RuPaul.

Canada’s Drag Race : Canada vs. The World est la dernière mouture de l’émission Canada’s Drag Race. Elle verra s’affronter neuf drag queens renommées du monde entier, dont Rita Baga et trois autres drags du Canada.

En tout, neuf personnalités se joindront le temps d’une soirée à la table des juges – composée de Brooke Lynn Hytes, Brad Goreski et Traci Melchor. On pourra notamment voir la chanteuse et compositrice canadienne Anjulie; l’auteur, producteur et acteur Gary Janetti (Family Guy, Will & Grace) et la drag queen Priyanka, grande gagnante de Canada’s Drag Race en 2020.

La compétition télévisuelle Drag Race a été exportée dans plusieurs pays en plus du Canada, notamment en Suède, en Australie, au Mexique et au Royaume-Uni.