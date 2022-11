Boucle de l’Atlantique : rencontres exploratoires avec la Côte-Nord

Des rencontres sont organisées cette semaine entre Hydro-Québec, la MRC et les municipalités de Manicouagan notamment, afin de réfléchir au projet de boucle de l’Atlantique. Ces rencontres visent à évaluer la participation du Québec dans ce projet, toujours embryonnaire, et s’imbriquent dans une étude de faisabilité.

L’hydroélectricité produite au Québec pourrait s’avérer une alliée pour la transition écologique que souhaitent réaliser les provinces maritimes et le gouvernement fédéral au cours des prochaines années.

« La boucle de l’Atlantique, c’est un concept, un projet porté par le gouvernement fédéral et les provinces maritimes qui vise à décarboner la production d’électricité des provinces de l’est. » — Une citation de Maxence Huard-Lefebvre, porte-parole pour Hydro-Québec

Les provinces de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick comptent actuellement beaucoup sur des combustibles fossiles comme le charbon, explique le porte-parole d’Hydro-Québec. Le fédéral et les provinces maritimes ont donc demandé à Hydro-Québec de participer à l’étude de faisabilité en cours.

L’idée, c’est de construire des réseaux électriques mieux reliés, donc avec de nouvelles lignes électriques qui ont plus de capacité de transport d’électricité pour pouvoir faire circuler l’énergie propre aux endroits où elle est nécessaire, de sorte à décarboner la production d’électricité au final , explique Maxence Huard-Lefebvre.

Le fédéral et les provinces maritimes ont demandé à Hydro-Québec de participer à une étude de faisabilité pour décarboner l’est du pays. Le comité est co-présidé par le ministère des Ressources naturelles du Canada et par la Nouvelle-Écosse, instigateurs du projet.

La Manicouagan, point névralgique

Le lieu qu’on regarde présentement pour relier le Québec avec la frontière du Nouveau-Brunswick, c’est le poste Manicouagan, situé près de Baie-Comeau , explique Maxence Huard-Lefebvre.

Cet endroit représente un point névralgique en ce sens où il concentre une grande capacité électrique. Il pourrait donc potentiellement devenir intéressant si un tel projet allait de l’avant.

« C’est un endroit où il y a plusieurs lignes électriques à haute tension qui sont connectées. » — Une citation de Maxence Huard-Lefebvre, porte-parole pour Hydro-Québec

Le lien entre la Côte-Nord et le Nouveau-Brunswick serait établi grâce à des câbles sous-marins qui traverseraient le Saint-Laurent. Des câbles terrestres permettraient ensuite à l’électricité de poursuivre sa route.

Un projet toujours exploratoire

À ce jour, Maxence Huard-Lefebvre insiste sur le fait qu’il n’y a pas d’entente commerciale. On est vraiment au niveau d’une réflexion, voir ce qui serait possible pour aider la décarbonation des provinces de l’Est , explique-t-il.

« On est bons joueurs dans cette réflexion-là, on participe aux réflexions. » — Une citation de Maxence Huard-Lefebvre, porte-parole pour Hydro-Québec

Mais pour qu’un projet soit démarré, il faudrait qu’il y ait des ententes commerciales entre toutes les parties impliquées, rappelle-t-il.

Hydro-Québec précise que l’évaluation du projet est basée sur trois critères, soient la faisabilité technique, les enjeux environnementaux et l’acceptabilité sociale.

Maxence Huard-Lefebvre souligne que les prémisses du projet s’inspirent du modèle européen, quant à lui basé sur l’énergie éolienne.

Implication du fédéral

En mars 2022, une feuille de route a été déposée par le fédéral et la Nouvelle-Écosse, respectivement co-présidents du comité de planification de l’énergie propre.

Le gouvernement du Québec et Hydro-Québec ont agi en tant que membres observateurs au sein de ce comité.

Le rapport vise essentiellement à faire état du travail du Comité de planification de l’énergie propre de l’Atlantique entre mars 2019 et mars 2022, avec la participation du Québec. Le comité souhaite essentiellement connecter les réseaux électriques des provinces de l’est du pays de manière à faire une transition écologique.

Le Canada et les provinces de l’Atlantique s’engagent sur la voie d’un avenir plus durable. Nous prenons des mesures importantes et ambitieuses pour rendre notre réseau électrique carboneutre d’ici 2035 en augmentant l’offre d’électricité non émettrice et renouvelable, d’un océan à l’autre , avait réagi Jonathan Wilkinson ministre des Ressources naturelles du Canada lors de la parution de la feuille de route.

Finalement, ces réflexions exploratoires se réalisent sur fond d’incertitude, alors qu’en octobre dernier, la société Emera, propriétaire du fournisseur d’électricité de la Nouvelle-Écosse, a suspendu sa participation financière au projet.

Rappelons aussi qu’en avril dernier, le gouvernement fédéral a aussi donné son approbation officielle à Bay du Nord, un mégaprojet de 60 puits d'extraction pétrolière qui devrait voir le jour au large de Terre-Neuve.

Avec les informations de Zoé Bellehumeur