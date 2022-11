Opération Nez rouge de retour sur les routes de la Saskatchewan

Après deux ans d'arrêt, en raison de la pandémie de la COVID-19, l’Opération Nez rouge est de retour sur les routes de la Saskatchewan. L'organisme à but non lucratif a ainsi lancé ce mardi sa 14 e campagne annuelle de service de raccompagnement bénévole.

Ainsi, du 25 novembre au 31 décembre 2022, l'organisme sera présent avec ses bénévoles à Prince Albert, à Yorkton, aux Battlefords ainsi qu'à Saskatoon.

Les automobilistes dans ces localités pourront bénéficier d'une option supplémentaire pour rentrer chez eux en toute sécurité après une soirée festive, selon le communiqué de presse du lancement.

Pour le président fondateur d'Opération Nez rouge, Jean-Marie De Koninck, ce projet est une histoire de cœur qui ne cesse de grandir .

Nous sommes reconnaissants de tout le travail accompli jusqu'à présent pour le succès de la campagne à venir , a déclaré Jean-Marie De Koninck.

Les dernières années ont certes été ponctuées de défis importants et d'incertitudes, mais nous sommes très fiers de nos organismes hôtes locaux pour leur travail inlassable , poursuit-il.

Selon la responsable du développement canadien pour Opération Nez rouge, Marie-Chantal Fortin, l'enthousiasme se ressent à travers le pays à l’approche des fêtes.

Je pense que les gens ont vraiment envie de fêter, je sens ça d’un bout à l’autre du pays. On est vraiment content de pouvoir reprendre du service, parce qu’on était présent, mais sur les médias sociaux. Dans les deux dernières années, on faisait quand même des efforts pour promouvoir le message de sécurité routière , a affirmé Marie-Chantal Fortin.

Partenariat avec SGI

Selon l'organisme, cette 14e campagne annuelle de raccompagnement est offerte en partenariat avec la Société d’assurances de la Saskatchewan (SGI).

À noter que la mission d'Opération Nez rouge consiste aussi à sensibiliser le public et à promouvoir un comportement responsable pour prévenir la conduite en état d'ivresse.

SGI est un fervent partisan de l'Opération depuis sa création dans la province en 2009, soutient le communiqué de presse.

Cette année, la ville de Regina ne figure pas sur la liste des villes desservies par l’Opération Nez rouge, par manque de maîtres d'œuvre, selon Marie-Chantal Fortin, qui espère que le service soit de retour dans la capitale provinciale en 2023.

Les usagers sont aussi encouragés à faire des donations et tout l’argent reviendra à des organisations locales à but non lucratif dont la mission est de soutenir des initiatives en faveur des jeunes ou du sport amateur, précise le communiqué de presse.

Avec les informations de Jérémie Turbide