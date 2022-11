Pas de reprises en vue pour les croisières de la CTMA

Les croisières entre Montréal et l’archipel qui devaient avoir lieu entre juin et septembre 2023 n'auront pas lieu. Même s’il s’agit de la quatrième saison annulée consécutive, la CTMA maintient son intérêt à relancer les croisières sur le Saint-Laurent, sans préciser d'échéancier.

Il s’agit d’une quatrième année sans croisières de la CTMA entre Montréal et l'archipel. La pandémie a déjà obligé la CTMA à annuler les saisons 2020, 2021 et 2022.

Cette fois-ci, ce sont d’autres obstacles qui s'élèvent, dont l’âge du CTMA Vacancier. À 50 ans, le bateau ne peut plus offrir une expérience de croisières répondant à certains standards attendus par les voyageurs, admet la CTMA .

Les investissements pour remettre le navire en état s’avèrent trop importants, indique le directeur général de la CTMA , Emmanuel Aucoin. Au cours des trois dernières années, le navire, dit-il, a effectué des remplacements du Madeleine II et du CTMA Voyageur 2, mais depuis quatre ans, le bateau n’a pas été utilisé pour des croisières.

La facture pour le remettre en état était trop importante. Il y avait vraiment, indique M. Aucoin, des enjeux substantiels sur le bateau, des enjeux majeurs de tuyauterie, de plomberie, d'électricité. Et on n’avait pas actuellement les ressources, autant les ressources humaines que les ressources financières, pour pour aller de l'avant et investir.

Emmanuel Aucoin assure que la CTMA ne rejette pas l’idée d’offrir à nouveau des croisières sur le Saint-Laurent et se dit toujours en analyse des possibilités de relance. Il faut voir le modèle et puis, à date, ce n’est pas défini. Des bateaux de croisières, il n’en pleut pas, il y en a peu sur le marché actuellement. Construire un bateau de plusieurs centaines de millions n’est pas une option pour le moment.

La CTMA reste toutefois à l’affût des occasions et n’écarte pas l’idée si elle se présente de s’allier des partenaires, dont le gouvernement du Québec, pour reprendre l’aventure. Mais ce n’est pas dans nos cartons à court terme , précise Emmanuel Aucoin.

Le CTMA Vacancier offrait la possibilité de voyager entre l’archipel et les Îles, mais c’était aussi un bateau cargo qui transportait des marchandises.

Pendant un certain moment, la Coopérative a voulu remplacer le navire en reprenant la même formule. Québec avait même annoncé son intention de financer la construction d’un nouveau bateau. Cette possibilité a finalement été rejetée par le gouvernement de la CAQ.

Entretemps pour régler le problème du transport du fret, la CTMA a fait l’acquisition du bateau européen Clipper Ranger qui est devenu le CTMA Voyageur 2. On a réglé la situation quand même d'une belle façon, en remplaçant le voyageur un par par un bateau plus récent et d'une grande capacité cargo , commente le DG de la CTMA .

M. Aucoin souligne d’un même souffle que la mission première de la Coopérative reste le transport de marchandises avant tout. On ne peut pas, dit-il, mettre les avoirs de la coopérative en péril pour faire des activités qui ne sont pas notre première mission.