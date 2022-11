Éric Duhaime déplore l’absence d’un député de l’Abitibi-Témiscamingue au Cabinet

Le chef du Parti conservateur du Québec est de passage dans la région mardi et mercredi pour rencontrer ses candidats à la dernière élection et ses militants. Il doit aussi s’entretenir avec Sébastien D’Astous, président de la Conférence des préfets de l’Abitibi-Témiscamingue, pour discuter de la question du ministre régional.

« Les gens de l’Abitibi ont élu un député de plus, le Conseil des ministres a augmenté et, malgré ça, on a enlevé le ministre de la région. Et pour ajouter l’insulte à l'injure, on a annoncé un adjoint parlementaire, mais il faut savoir que c’est un rôle de porte-parole du ministre dans la région et non le contraire. Vous n’avez plus de voix autour de la table des décisions. » — Une citation de Éric Duhaime

À la veille de la nomination du Cabinet Legault, le Parti conservateur a pourtant exigé de réduire à 20 le nombre de ministres à Québec. Éric Duhaime pense que cette proposition aurait pu tenir la route tout en assurant une représentation juste des régions.

Il y aurait eu moyen d’avoir au moins quelqu’un d’ici, assure-t-il. Il faut un Conseil des ministres représentatif. On connaît les forts lobbys environnementalistes montréalais qui se battent contre des régions ressources comme la vôtre. Si la majorité des ministres vient de la grande région de Montréal, ça crée un déséquilibre. Vous avez des ressources importantes pour tous les Québécois et de bons emplois. On a besoin de gens pour défendre ces industries-là. J’ai l’impression que la CAQ vous a abandonnés , renchérit le chef conservateur.

Une organisation à professionnaliser

Éric Duhaime amorce en Abitibi-Témiscamingue une tournée postélectorale des régions du Québec. Même si sa caravane ne s’est pas arrêtée dans la région pendant la campagne, il assure vouloir y agrandir sa base au cours des quatre prochaines années.

On était venus deux fois avant les élections et, avec 125 comtés, il fallait faire des choix stratégiques pour essayer de faire élire au moins un député , explique-t-il.