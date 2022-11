Des lacunes en sécurité et en entretien ont mené au naufrage d’un navire, conclut le BST

Le Bureau de la sécurité des transports du Canada (BST) conclut dans un rapport que d’importantes lacunes dans l’entretien du navire et un manque d’expérience dans le protocole de sauvetage ont mené à la mort de deux membres de l’équipage lors du naufrage du navire de pêche Arctic Fox II, survenu le 11 août 2020 au sud de l’île de Vancouver.

Selon le BST , la perception des risques, ce matin-là, a pu être influencée autant par des incitatifs économiques que par le fait que de précédents voyages de pêches s'étaient déroulés sans incident.

Dans la nuit du 11 août 2020, vers 2 heures, le navire de pêche Arctic Fox II a toutefois déclaré prendre l’eau et lance un appel de détresse qui sera reçu par la marine américaine.

Le capitaine a tenté de gérer l’infiltration d’eau et d’effectuer les tâches essentielles à la sécurité sans aide, et il a ordonné aux membres d’équipage de se préparer à abandonner le navire , peut-on lire dans le rapport.

Mais lorsque les trois hommes abandonnent le navire, leur inexpérience face au déploiement du radeau de sauvetage a précipité la bosse du radeau par-dessus bord. Puis, lorsque le capitaine et un membre de l’équipage sont entrés dans l’eau, leurs combinaisons d’immersion n’étaient pas correctement fermées, les exposant ainsi aux éléments.

Les deux hommes ont donc fini par se noyer.

La garde côtière américaine est parvenue à secourir le troisième occupant du navire de pêche alors qu'il se trouvait à 135 kilomètres de Cape Flattery, dans la mer Salish, soit le point le plus au nord-ouest de la partie contiguë des États-Unis, juste au sud de Port Renfrew.

Cet événement met en évidence la nécessité pour Transports Canada d’effectuer davantage de supervision et de surveillance afin d’assurer que les propriétaires de navire et les représentants autorisés assument leurs responsabilités en matière de sécurité et se conforment aux exigences réglementaires , indique le rapport du BST .

Le Bureau de la sécurité des transports du Canada recommande à l’industrie de la pêche commerciale d’entretenir une meilleure culture de la sécurité et de promouvoir l’importance de celle-ci parmi les membres de l’industrie, arguant que la pêche commerciale demeure l’un des métiers les plus dangereux au pays.