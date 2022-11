Les frères King transmettent l’amour du hockey dans les communautés autochtones

Les frères Dwight et DJ King, d’anciens joueurs de la Ligue nationale de hockey (LNH), ont laissé derrière eux gloire et argent pour investir dans les communautés autochtones, où ils organisent des camps de hockey et entraînent des enfants de 4 à 6 ans, dont leurs fils, Drew et George.

Dans un aréna de la Première Nation Flying Dust, en Saskatchewan, Dwight et DJ King donnent des cours de hockey aux jeunes, entre des éclats de rire et des parties de freeze tag ( chat gelé ).

DJ King a joué six saisons pour les Blues de Saint Louis et les Capitals de Washington. Autrefois connu pour être un joueur offensif solide, il demande aujourd'hui aux enfants de respecter les règles du jeu lumière rouge, lumière verte et s’amuse à y ajouter des lumières mauves pour signaler qu’il est temps de danser, au grand bonheur des jeunes qui participent à ses camps de hockey.

Travailler fort, faire de son mieux et s’amuser : ce sont les trois règles du jeu pour l’ancien joueur de la LNH devenu entraîneur pour des enfants, DJ King. Photo : Radio-Canada / Bonnie Allen

« Nous avons trois règles quand nous sommes sur la glace. Nous travaillons fort, nous allons faire de notre mieux et nous allons nous amuser. » — Une citation de DJ King, ancien joueur de hockey

Selon les frères King, l’engouement pour le hockey est toujours aussi vivant dans cette communauté du nord de la Saskatchewan, dont font partie la Première Nation Flying Dust et Meadow Lake, une ville de 5300 habitants.

Tous deux estiment que les scandales qui ont secoué le monde du hockey au cours des derniers mois n'ont pas eu de retombées négatives ici. Les inscriptions chez les enfants de 7 ans et moins sont plus nombreuses qu'avant la pandémie.

Dwight King, allors qu'il jouait pour les Kings de Los Angeles, une équipe avec laquelle il a remporté une Coupe Stanley. (archives) Photo : Getty Images / Harry How

Cela démontre qu’il y a toujours un intérêt et de l’amour pour ce sport , dit Dwight KING, qui a remporté une Coupe Stanley avec les Kings de Los Angeles. Les enfants répondent présents et veulent continuer à travailler dur, à sourire et à s’amuser.

« Je constate que le hockey communautaire continue son envol et fait encore partie de la culture canadienne. » — Une citation de Dwight King, ancien joueur de hockey

Une affaire de famille

DJ et Dwight King, qui sont Métis, affirment que leur amour pour le hockey leur a été transmis par leurs parents, qui les emmenaient aux entraînements dès leur plus jeune âge.

Alors que les frères King ont joué pour la LNH , leurs sœurs, Dayna King et Danene Kopperud, ont joué pour l’équipe de hockey universitaire des Huskies de la Saskatchewan.

Frères et sœurs transmettent maintenant cet amour à leurs enfants, à travers les camps de hockey.

George et Drew King sont aussi des passionnés de hockey. Photo : CBC/Don Somers

Parmi les participants, on retrouve les fils de Dwight et de DJ King, George et Drew, ainsi que leur cousine de 4 ans.

Les deux garçons se passionnent pour ce sport et affirment que leurs joueurs de hockey préférés sont leurs pères.

Les frères King reconnaissent que la culture du hockey d'élite comporte sa part d'ombre et qu'il faut régler les problèmes liés aux allégations d'agressions sexuelles et aux problèmes systémiques.

Ils disent toutefois qu'ils se concentrent sur le hockey local et sur le travail qu'ils peuvent y accomplir avec les enfants.

Loin de la tourmente dans laquelle a été plongé le monde du hockey au Canada, les frères King continuent à mettre l'accent sur leurs familles, leurs communautés, leur amour du hockey et leurs enfants.

Avec les informations de Bonnie Allen