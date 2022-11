Transferts fédéraux en santé : les premiers ministres provinciaux « déçus »

Pendant que le ministre fédéral de la Santé et ses homologues des provinces et territoires sont réunis à Vancouver, les premiers ministres disent être « déçus » que le gouvernement fédéral « n’offre aucune réponse concernant l’enjeu crucial que constitue le financement durable des soins de santé ».

Dans un communiqué, ils demandent à nouveau à Ottawa de porter le Transfert canadien en matière de santé (TCS) de 22 % à 35 % et que cette proportion soit maintenue au fil du temps .

Les provinces et les territoires redoublent d’efforts en vue d’améliorer les services de santé dont les Canadiens ont besoin et qui ont été mis à rude épreuve par la pandémie de COVID-19. Des ressources considérables sont nécessaires afin de soutenir et d’accélérer ce travail essentiel et pour y arriver, les provinces et les territoires ont besoin d’un partenaire financier fédéral fiable , déclarent-ils.

Les provinces et territoires demandent aussi à Ottawa de favoriser l'immigration de professionnels qualifiés du secteur de la santé.

Le premier ministre fédéral ne s’est pas engagé dans un dialogue constructif avec ses homologues concernant un nouveau partenariat avec le gouvernement fédéral en matière de financement des soins de santé , déplorent les premiers ministres.

Les ministres de la Santé des provinces et territoires doivent s'adresser à la presse en fin d'après-midi, mardi.

Duclos ne donne pas de détails

Pour sa part, le ministre fédéral de la Santé, Yves Duclos, n'a fourni aucun détail sur sa promesse de financement.

Le ministre fédéral de la Santé Yves Duclos Photo : La Presse canadienne / Adrian Wyld

Cependant, il a déclaré lundi que les provinces et territoires doivent accepter d'utiliser des indicateurs de santé communs et de créer un système de données sur la santé de classe mondiale pour le Canada.

Le ministre Duclos a également déclaré que le gouvernement fédéral était prêt à investir dans un deuxième volet de financement pour des ententes sur mesure avec les provinces et les territoires .

Cela permettrait, selon M. Duclos, l’appui aux travailleurs de la santé, l’accès à des équipes de médecine familiale et l’accès à des soins de santé mentale .

Pas question, toutefois, d'évoquer des montants précis, ou de s'engager dans un débat de pourcentage , a fait savoir le ministre.

Toujours selon ce dernier, les transferts fédéraux en santé doivent déjà passer de 45 à 49 milliards de dollars, prochainement.