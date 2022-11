Opération Nez rouge de Sept-Îles recherche une centaine de bénévoles

Il peut y avoir beaucoup d’imprévues le jour même. Pour offrir un service de qualité, ça prend énormément de bénévoles, on parle de 300 personnes dispersées en onze soirées , mentionne la directrice Liaison et gestion de projets pour la Fondation de l’Hôpital de Sept-Îles, Cindy Basso.

La directrice liaison et gestion de projets à la Fondation de l’Hôpital de Sept-Îles, Cindy Basso, est en compagnie de la mascotte d'Opération Nez rouge. Photo : Radio-Canada / Charles-Étienne Drouin

Après deux années d’absence en raison de la pandémie, le service est de retour en novembre et en décembre.

Du 25 novembre au 23 décembre, Opération Nez rouge offrira le service durant onze soirées sur le territoire de la Municipalité de Sept-Îles.

[On souhaite offrir le service] de Moisie jusqu’à je dirais Gallix. C’est sûr que plus on a de bénévoles, plus on peut se permettre d’en envoyer aux extrémités de Sept-Îles , ajoute Mme Basso.

Un rallye photo sera organisé afin d'encourager ceux qui viendront prêter main forte.

Le rallye photo sera disponible à partir d’une application. Au lieu de faire attendre les bénévoles en centrale, on va envoyer les équipes de bénévoles sur la route. On va leur faire visiter différents endroits inusités de la ville. C’est une expérience à vivre. On crée des liens, ou du moins on les consolide , raconte Mme Basso.

Si les bénévoles nous ramènent un rallye complété, ils sont éligibles à un super concours avec un prix , lance-t-elle.

Toutes les personnes qui souhaitent devenir bénévoles peuvent le faire par le biais du site Internet d'Opération Nez rouge.