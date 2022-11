Piétonnisation du Vieux-Québec : des craintes parmi les commerçants

C’est quelque chose qui ne serait pas viable , est convaincu le propriétaire de La Galette libanaise, Tony Tannous.

Pour ravitailler les commerces, des [camions] 26 pieds et des 52 pieds, ça n’existe pas encore électrique à 100 %, alors si on est pour fermer le secteur pour ça, on n’aura pas de marchandise à vendre, alors ça ne fonctionnerait pas.

Si le restaurateur croit que ça va probablement venir par soi-même d’ici 20 ans , le maire Marchand semble toutefois vouloir instaurer une piétonnisation du Vieux-Québec plus tôt que tard.

« Le travail, c'est de le faire le plus vite possible parce qu'on a pas le luxe du temps en matière de changements climatiques. » — Une citation de Bruno Marchand, maire de Québec

Quand on parle de piétonnisation et de zone à faible émission, ça va se faire avec les gens qui y vivent. On va trouver les solutions, on va implanter les bonnes pratiques qui se font ailleurs. Est-ce que ce sera 2024, 25, 26? Quelle progression on a dans la mise en étapes de cette réalisation-là, on va vous la communiquer, mais on ne fera pas ça sans les citoyens , assure le maire.

Tony Tannous soutient qu’agir de manière prématurée aurait des conséquences néfastes pour plusieurs entreprises du secteur.

Tony Tannous est propriétaire de la chaîne de restaurants La Galette libanaise. Photo : Radio-Canada

Il y en a plein qui vont être obligés de fermer , soutient-il.

À la Galerie Zen sur la rue Saint-Jean, la propriétaire Esther Garneau doute qu’une piétonnisation à l’année apporte des résultats positifs.

Dans les dernières années, les heures piétonnes ont été élargies et pour les commerçants, c’est un stress comme pour les livraisons et les gens qui veulent venir chercher des colis.

« Je me mets dans la peau du consommateur, c’est pas évident de se déplacer en voiture et de marcher sur de longues distances. » — Une citation de Esther Garneau, propriétaire de la Galerie Zen

Sans être catégoriquement contre l’idée, Mme Garneau propose que les véhicules soient interdits dans certaines plages horaires seulement.

Esther Garneau de la Galerie Zen craint qu'une telle initiative ait un impact négatif sur la clientèle. Photo : Radio-Canada

Il faudrait voir pour seulement la fin de semaine, certaines heures ou périodes dans l’année, mais d’en faire 365 jours par année, je trouve que c’est beaucoup demandé.

Yanick Parent, président du groupe Sogno dont le restaurant Bello a pignon sur rue sur le chemin Saint-Louis depuis 10 ans, pense que l’idée du maire a besoin d’être peaufinée.

Je pense que son idée n’est peut-être pas mauvaise, mais elle est à travailler parce que ça peut faire mal à beaucoup de commerces.

« C'est 80 % de ma clientèle qui vient en voiture, ça serait une perte si jamais les voitures ne pouvaient plus rentrer dans le Vieux-Québec. » — Une citation de Yanick Parent, président du groupe Sogno

L’homme d’affaires considère aussi qu’une telle décision deviendra un jour incontournable.

J'ai de jeunes enfants et pour leur avenir, il faudra prendre des chemins drastiques comme ça.

Il craint toutefois la manière dont un tel changement pourrait être implanté par l’administration municipale, ce qui causerait une situation délicate pour plusieurs commerces.

Je pense que ça doit être fait par étapes. Il faut que ce soit fait comme il faut, avec des objectifs à long terme. On ne peut pas dire que demain matin, on coupe les voitures, ça n’a aucun sens.

S’il y a un bon agenda et c’est bien structuré, je pense que ça peut devenir quelque chose d’exceptionnel à long terme , ajoute-t-il.

Éviter le mur

Le maire y voit déjà plusieurs avantages. Ça va répondre à plein de problèmes, comme la sécurité dans les rues, le bruit tard le soir et la capacité de créer une vie dynamique.

Aux restaurateurs inquiets, les observations de ce qui a été fait à travers le monde ont de quoi rassurer, selon Bruno Marchand.

« Ce qu’on se rend compte, c’est que dans les villes où ça a été implanté, il y a du meilleur commerce qui se fait. » — Une citation de Bruno Marchand, maire de Québec

Les restaurateurs pourraient aussi profiter de l’espace créé par l’absence de voitures pour bâtir de grandes terrasses.

À ceux qui préparent une levée de boucliers, Bruno Marchand est loin de douter que c’est la décision à prendre.

Avons-nous le choix? , questionne-t-il en rappelant que 64 % des GES émis à Québec sont liés aux transports. Le statu quo actuel nous amène dans le mur.

S’attaquer d'abord aux autobus touristiques

L’initiative de Bruno Marchand de se préoccuper des gaz à effet de serre (GES) est saluée par le conseil de quartier du Vieux-Québec–Cap-Blan–Colline parlementaire.

Son président Alain Samson croit que le maire pourrait déjà s’attaquer à une problématique qui ferait, selon lui, une différence quant à la pollution émise dans le Vieux-Québec.

Les autobus touristiques apportent une contribution importante aux GES et n'apportent que très peu à l'économie de Québec.

Si la Ville réduisait leur circulation à l’intérieur des fortifications, une bonne partie des gaz à effet de serre seraient enrayés.

Ils se stationnent sur la rue Saint-Louis et laissent tourner leur moteur. En plus des GES , il y a une pollution sonore et visuelle quand il se fait une concentration d’autobus au Château Frontenac.

Lors de sa première mission à l’étranger qui l’amènera à Paris et au Havre, en France, ainsi qu’à Tunis, en Tunisie, le maire compte en profiter pour s'inspirer notamment de la zone à faible émission de la ville du Havre. Qu'est-ce qui marche? Comment ça a été fait? Quel temps ça a pris? Quelle a été la réaction des citoyens? Quels ont été les effets sur les citoyens?

Il espère obtenir plusieurs réponses.