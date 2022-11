La monnaie des Gourds est de retour pour stimuler l’achat local à Amos

L’an dernier, près de 50 000 dollars en monnaie Gourds ont été redistribués par des entreprises à leurs employés dans le cadre de cette campagne ciblée. Devant ce succès, la Chambre de commerce a décidé de récidiver et d’offrir aussi aux citoyens la possibilité d’acheter et dépenser des Gourds.

C’est la deuxième phase du projet des Gourds. On l’offre cette fois-ci aussi aux citoyens qui veulent en acheter et pour les encourager, on va bonifier de 10 % leurs achats de 100 à 250 dollars de monnaie Gourds. On peut le faire grâce au soutien de deux partenaires, Scierie Landrienne Nordik Kraft et l’usine Forex d’Amos , explique le directeur général de la Chambre, Mathieu Proulx.

Cette monnaie créée l’an dernier ne peut être dépensée que dans les commerces locaux participants, qui sont une cinquantaine actuellement. Il s’agit pour la Chambre d’une initiative visant à générer une activité commerciale dans le milieu.

La monnaie Gourd ne peut être utilisée sur internet. On ne peut pas la dépenser à l’extérieur de la ville. On est d’accord avec le principe de l’achat local, mais nous ce qu’on veut, c’est mettre des moyens concrets réels avec des impacts positifs sur le milieu. Donc, quand on achète de la monnaie, que ce soit pour nous-mêmes ou pour l’offrir à d’autres, on s’assure que les retombées vont être dans le milieu. C’est un excellent moyen comme citoyen et comme entreprise de stimuler l'économie locale , affirme Mathieu Proulx.

La chasse aux Gourds

Pour cette ouverture au grand public, la Chambre lance le concours La chasse aux Gourds qui se déroulera sur les trois prochaines semaines.

À partir d’indices publiés sur nos réseaux sociaux, les gens pourront découvrir la cachette du Gourd, se rendre au commerce en question et gagner 25 dollars en monnaie Gourds. Certaines entreprises ont choisi de bonifier leur prix. Le but, c’est vraiment de stimuler l’achat local, surtout à l’approche des Fêtes. On vient de passer trois années assez difficiles. On veut donc garder l’argent localement et faire découvrir les commerces locaux aux gens d’Amos , fait valoir Mathieu Higgins, coordonnateur aux événements et partenariat à la Chambre de commerce et d’industrie du Centre-Abitibi.

La monnaie des Gourds rend hommage à David Gourd, président fondateur de la Chambre de commerce. Celle-ci a célébré son 100e anniversaire en 2020.