L’Intrépide de Gatineau aura un troisième entraîneur en moins d’un an

Rien ne fonctionne cette saison pour l’Intrépide de Gatineau qui a décidé d’offrir un électrochoc à son équipe. L’organisation a annoncé le congédiement de l’entraîneur Junior Leduc et de ses adjoints, Nicolas Amigo et Marcel Latreille.

Leduc n’était en poste que depuis le mois de février dernier, alors qu’il avait remplacé Martin Lafleur qui avait remis sa démission après dix ans à la barre de la formation.

L’Intrépide n’a remporté que trois victoires en 19 rencontres cette saison et a accordé 104 buts. Les joueurs avaient commencé l’année avec cinq défaites de suite et une seule victoire en 11 rencontres. Durant cette séquence, l’Intrépide a subi des dégelées de 8-0, 9-0 et 10-0.

Junior Leduc a pris la relève de Martin Lafleur en février 2022, après que celui-ci ait remis sa démission après un règne de six ans. Photo : Radio-Canada / Charles Lalande

La défaite de 2-1 face à Laval-Montréal, dimanche, semble être la goutte d’eau qui a fait déborder le vase pour les dirigeants.

On prend la décision pour le bien des jeunes. Nous ne sommes pas satisfaits de la saison et de comment ça s’enlignait. Le peu de victoires a des effets sur les joueurs. On pense qu’il fallait prendre cette décision maintenant , a dit le directeur général Michel Belzile, joint par Radio-Canada alors qu’il s’apprêtait à rencontrer les joueurs.

L’entraîneur des Griffons du Cégep de l’Outaouais, Maxime Villeneuve-Ménard prendra la place derrière la formation de façon intérimaire, mais l’Intrépide précise qu’il priorisera ses fonctions dans la ligue collégiale.

L'entraîneur des Griffons du Cégep de l'Outaouais, Maxime Villeneuve-Ménard Photo : Radio-Canada / Jonathan Jobin