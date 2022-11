Un judoka de Val-d’Or monte sur le podium à l’Omnium du Québec

L’événement réunissait plus de 1000 combattants de partout en Amérique du Nord. Guillaume Gaulin était inscrit chez les seniors dans la catégorie des moins de 90 kg. Une première pour lui.

« On était une vingtaine d’athlètes dans la catégorie et ç'a bien été, j’ai fini troisième! Je suis content du résultat parce que c’était une première compétition dans ce niveau. Je voulais savoir si j’avais le talent. » — Une citation de Guillaume Gaulin

Le judoka de 20 ans a dû démontrer une bonne force mentale pour s’assurer d’une place sur le podium. Après avoir gagné ses deux premiers combats, il subi la défaite, ce qui venait compromettre ses chances de médaille.

Il me restait trois combats pour remporter le bronze. À ce moment- là, tu passes par le repêchage et tu ne peux plus perdre. Ce que j’ai fait. C’est ça qui est satisfaisant avec le bronze; tu gagnes ton dernier combat, alors que l’argent, ça se termine sur une défaite , raconte Guillaume Gaulin.

Toujours pour le Juvaldo

L’Abitibien pratique le judo depuis 15 ans maintenant. Il a commencé à Val-d’Or et une fois au Cégep, il s’est inscrit dans un programme sport-études.

Aujourd’hui, Guillaume Gaulin poursuit des études à l’École Polytechnique de Montréal et représente toujours le Club Juvaldo de Val-d'Or. D’ailleurs, c’est pour le Juvaldo qu’il va se battre lors de sa prochaine compétition, les 12 et 13 novembre à Toronto.

Il y a plusieurs combattants canadiens des autres provinces et je vise la plus haute marche du podium cette fois , affirme-t-il.

Plus tard durant la saison, le judoka valdorien espère prendre part au championnat canadien.