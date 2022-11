Le Manitoba lance une stratégie de gestion de l’eau tenant compte du changement climatique

Le Manitoba s’est doté de sa première stratégie globale de gestion de l’eau depuis 2003. Le document dévoilé mardi reconnaît l’importance des changements climatiques, alors que la province a récemment connu une alternance sans précédent d’inondations et de sécheresses.

Les communautés, les entreprises et les propriétaires fonciers ont besoin d’une orientation, de ressources et de soutien pour agir pour l’adaptation [au changement climatique] , indique le rapport, dans le cadre de l’un de ses 11 axes stratégiques.

Il souligne l’importance d’effectuer de la recherche à ce sujet. L’adaptation commence par des connaissances sur la manière dont le climat du Manitoba change, ainsi que l’identification des risques et la compréhension de leur impact pour les communautés, l’économie et l’environnement.

Le rapport note aussi que la population de la province pourrait augmenter de 26 %, soit 360 000 personnes, entre 2020 et le début des années 2040.

Puisque la croissance démographique et l’utilisation intensive de l’eau continueront, il faudra en réduire l’utilisation et gérer l’approvisionnement en eau de manière plus efficace, toujours selon le rapport.

La nouvelle stratégie de gestion de l’eau équilibre les besoins environnementaux, sociaux et économiques du Manitoba et crée des occasions de partenariat avec l’industrie, les collectivités et tous les Manitobains , soutient la première ministre du Manitoba, Heather Stefanson, dans un communiqué.

Elle ajoute que la province veut rester un leader en ce qui concerne la gestion durable de l’eau .

Le changement climatique, les phénomènes météorologiques extrêmes tels que des inondations et des sécheresses ont un impact considérable sur la disponibilité et la sécurité de l’eau , souligne Heather Stefanson.

Un point de départ

La stratégie de gestion de l’eau est avare en détail en ce qui concerne des gestes que posera la province. Un plan d’action de l’eau sera élaboré cet hiver et dévoilé au printemps, selon la province.

Le ministre de l'Environnement, du Climat et des Parcs du Manitoba, Jeff Wharton, explique que la stratégie est un point de départ pour davantage de consultations.

Ensemble, nous allons dessiner une feuille de route pour répondre aux besoins et aux priorités en matière d’eau des communautés et de l’économie du Manitoba, d’une manière qui sera résiliente et durable pour des générations futures , déclare-t-il dans le communiqué.