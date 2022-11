40 000 appels pour des paniers de Noël à l’ouverture du Christmas Cheer Board

La directrice générale du Christmas Cheer Board, Shawna Bell, affirme qu'il y a eu plus de 13 000 appels pendant la première heure d'ouverture de la campagne 2022.

« L'année dernière, le premier jour, nous avions reçu 23 000 appels, donc cela montre une augmentation significative de la demande. Il y a un besoin réel et désespéré de nourriture. » — Une citation de Shawna Bell, directrice générale du Chrismas Cheer Board à Winnipeg

Shawna Bell explique que la ligne d’appels a été ouverte une semaine plus tôt cette année en raison de la hausse du coût de la vie, en particulier des produits alimentaires. Si elle anticipait une hausse des demandes, elle ne s’attendait pas à ce qu'elle soit d’une telle ampleur.

La situation est difficile et les gens essaient simplement de dépenser le moins d'argent pour être en mesure de se nourrir le plus longtemps possible , affirme-t-elle.

Elle souligne qu’il est physiquement impossible de répondre à 40 000 appels par jour. Shawna Bell affirme qu’en moyenne, 80 appels peuvent être traités par heure pendant que les autres sont mis en attente.

Nous sommes un organisme qui dépend de bénévoles. On continuera à faire de notre mieux pour répondre au plus grand nombre d’appels possible , témoigne-t-elle.

Chaque année, l'organisme livre environ 18 000 paniers, ce qui est beaucoup moins que la demande actuelle. Dans ce contexte, Shawna Bell pourrait se tourner vers la province pour demander des ressources supplémentaires, ce qui serait une première pour cet organisme de charité.

Les personnes éligibles peuvent dès maintenant faire une demande pour recevoir un panier pour leur famille.

Quant à ceux et celles qui veulent aider, ils peuvent le faire en devenant bénévoles, en offrant de la nourriture sèche, comme des légumes ou des fruits en conserve, des pâtes, des céréales, etc, ou des dons en argent.

Les dons en argent ou en produits de première nécessité peuvent être déposés ou envoyés au Christmas Cheer Board, au 1821 avenue Wellington, R3H 0G4. Les personnes qui veulent faire du bénévolat peuvent appeler l'organisme au (204) 989-5680.

Avec les informations de Darren Bernhardt