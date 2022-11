Twitter est plus populaire que jamais, malgré un exode de célébrités, selon Elon Musk

L’actrice et animatrice Whoopi Goldberg, la créatrice de Grey’s Anatomy, Shonda Rhimes, et la mannequin vedette Gigi Hadid sont quelques-unes des célébrités qui ont annoncé leur départ de Twitter après son rachat par Elon Musk. Mais selon ce dernier, le réseau social n’a jamais été aussi populaire.

L’utilisation de Twitter est à un sommet historique lol , a-t-il tweeté lundi soir, ajoutant espérer que les serveurs ne fondent pas .

Les chiffres de l’entreprise obtenus par différents médias – dont le site spécialisé The Verge et le Financial Times – font état d’une augmentation de plus de 15 millions d’ utilisatrices et utilisateurs quotidiens monnayables depuis la fin du deuxième trimestre. Cela ferait donc passer leur nombre au-delà des 250 millions.

Elon Musk avait indiqué sur Twitter dimanche que depuis l’annonce de son offre d’achat, le nombre d’utilisateurs et utilisatrices du réseau social avait augmenté significativement à travers le monde.

Une hausse qui ne se traduit pas en revenus

Mais même s’il y a plus de personnes sur Twitter, cela ne se traduit pas directement par une hausse des recettes publicitaires.

En raison des doutes sur le virage éditorial que prendrait Twitter sous Elon Musk, plusieurs entreprises, comme le premier assureur européen, Allianz, ou le constructeur automobile américain General Motors, ont annoncé avoir suspendu temporairement leurs achats de publicité sur le réseau social.

C’est aussi ce qui explique la désertion de célébrités comme Whoopi Goldberg.

Ça fait un peu plus d’une semaine qu'Elon Musk a pris contrôle de Twitter, et c’est devenu un bazar, a-t-elle dit à son émission The View, lundi. [...] Je suis fatiguée de voir certains comportements, qui étaient bloqués, revenir [sur Twitter]. Donc je vais en sortir, et si ça se calme et que je me sens plus confortable, peut-être que je reviendrai.