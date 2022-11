Accident mortel à Granby

L'accident est survenu vers 10 h 45 sur la rue Saint-Charles Sud près de la rue Montée des Seigneurs.

La dame a été transportée au centre hospitalier où sa mort a été constatée , rapporte le porte-parole du Service de police de Granby, Guy Rousseau.

Selon les premières informations, une voiture serait sortie de sa trajectoire pour ensuite monter sur le trottoir et percuter la piétonne. Le conducteur du véhicule a terminé sa course dans une autre voiture et une borne-fontaine. Il a été transporté à l'hôpital pour y soigner des blessures mineures , ajoute Guy Rousseau.

Une enquête est en cours pour comprendre les circonstances entourant cet accident.