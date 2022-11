Aucune soumission retenue pour la construction de la maison des aînés de Palmarolle

La Société québécoise des infrastructures (SQI) en charge du dossier a reçu deux soumissions pour la construction du bâtiment, mais a choisi de ne pas aller de l’avant en raison des montants proposés.

Une soumission a été déposée au montant de 31,4 millions de dollars, l’autre pour la somme de 41,6 millions de dollars.

Des montants substantiellement plus élevés que ce que prévoyait la Société québécoise des infrastructures et le ministère de la Santé et des Services sociaux.

Par courriel, le conseiller aux relations avec les médias à la SQI, Francis Martel, a avancé que l’incertitude entourant l’inflation pouvait avoir eu un effet sur les appels d’offres.

Il affirme que la Société devra revoir les plans de construction de la maison des aînés avant de reprendre le processus d’appel d’offres.

« Ceci causera un délai supplémentaire qu’il est hasardeux de prévoir avec précision. » — Une citation de Écrit Francis Martel dans un courriel

Malgré ces délais, M. Martel réitère la volonté de la SQI à aller de l’avant avec la construction de la maison des aînés de Palmarolle.

L’appel d’offres pour le début des travaux de la maison des aînés de Palmarolle avait été lancé à la fin du printemps dernier. Le gouvernement du Québec avait annoncé une maison des aînés dans la municipalité en février 2020.