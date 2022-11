Le projet En profondeur de Terre dynamique prend de l’ampleur

L’agrandissement souterrain de Terre dynamique dans le cadre de son projet En profondeur avance comme prévu, selon la PDG de Science Nord, Ashley Larose, alors que le musée prépare aussi des versions plus petites de l'exposition qui seront installés à travers le Nord de l'Ontario.

L’excavation du site, où auront lieu les travaux d’agrandissement souterrain, se poursuit toujours deux mois après son lancement.

C'est ça qui va agrandir l’expérience souterraine qui n’a pas été touchée depuis 1964. Sans cet agrandissement-là, on n’est pas capable de raconter les histoires d’une industrie minière moderne , indique Ashley Larose.

Les travaux ont lieu en semaine jusqu’en février 2023, pendant la fermeture au grand public de Terre dynamique.

Les expositions qui seront éventuellement présentées dans le nouvel espace du musée seront répliquées en version réduite dans de nouvelles expositions interactives portatives et permanentes qui se trouveront dans huit communautés de la région.

Cette initiative, qui s’inscrit dans le cadre d’En profondeur, a reçu 1 million $ en financement provenant du Programme de développement du Nord de l’Ontario de FedNor, comme annoncé mardi.

Le projet devrait créer et maintenir jusqu’à 47 emplois et, avec le tourisme généré par les nouvelles expositions, pourrait mener à 10,1 millions $ en retombées économiques.

Les nouvelles expositions visent à introduire les jeunes à l’exploitation minière moderne et la géologie de leur communauté.

Un programme unique destiné aux écoles dans les Premières Nations comprend également un volet sur les liens entre l’industrie minière et la culture autochtone.

D’après le député libéral fédéral de Sudbury, Marc Serré, il était important d’appuyer le projet en raison de son apport aux Premières Nations.

On célèbre la semaine des traités cette semaine , rappelle-t-il. Ça fait 172 ans qu’on a des traités dans la région et on ne les a pas tellement honorés en tant que gouvernement, en tant qu’entreprises.