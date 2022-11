Violence conjugale : un jeune bourreau condamné à 8 ans de prison

Le jeune homme de 30 ans a frappé, violé, étouffé et maltraité ses partenaires dans un modèle de soumission et de domination imposée par la violence , note le juge.

Mike Olivier a été successivement en couple avec les deux victimes, entre 2011 et 2015. Il avait alors entre 19 et 24 ans, ses ex-partenaires entre 16 et 20 ans.

La plus jeune a vécu sa première agression lorsque Mike Olivier est allé la chercher à son bal de finissant d'études secondaires.

Mike Olivier Photo : Facebook

Il a par la suite contraint l'adolescente à avoir une relation anale, contre son gré. S'en suivront d'autres violentes agressions durant leur vie de couple qui va s'étirer sur 30 mois.

Étranglements

Dans le cas de l'autre victime, leur relation a été beaucoup plus courte, mais tout aussi tumultueuse.

Par exemple, lors d'un rapport sexuel non désiré par la jeune femme, Mike Olivier lui a enfoncé ses pouces dans la gorge pour l'empêcher de respirer. Quand il a relâché sa prise, il a craché au visage de sa victime qui a été contrainte de passer la nuit sur le plancher de la chambre, son bourreau lui interdisant de dormir dans le lit.

Le juge Denis Lavergne souligne la domination et le contrôle pernicieux exercé par le jeune agresseur sur ses victimes, ainsi que la brutalité humiliante des étranglements .

Victimes frêles et vulnérables

Il retient aussi la vulnérabilité des deux victimes, toutes deux de frêles statures, qui ont été maltraitées dans un contexte conjugal.

Les deux femmes avaient témoigné des nombreux impacts que les agressions ont eus sur leur vie, lors des observations sur la peine au mois de septembre.

Me Laura Dufour-Plamondon, procureur du Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) Photo : Radio-Canada / Yannick Bergeron

Le magistrat a donc adhéré à la peine réclamée par la poursuite, alors que la défense avait proposé quatre ans de détention.

La représentante du Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP), Me Laura Plamondon-Dufour, estimait que les gestes commis auraient mérité une peine de dix ans si Mike Olivier n'avait pas déjà été condamné à quatre ans pour une autre victime.

Tenant compte de la globalité des peines, elle avait donc avancé qu'une sentence de huit ans s'imposait, ce que le juge Lavergne a accepté.

Mike Olivier commencera à purger sa nouvelle peine de huit ans quand celle de quatre ans, qu'il purge déjà, sera expirée.

Son nom sera également inscrit au registre des délinquants sexuels à vie.