Nez rouge reprend ses raccompagnements habituels en Outaouais

Une fois n’étant pas coutume, c’est depuis 2019 que la Fondation Pat-Burns organise la campagne.

On a vécu la grosse édition en 2019, en 2020 on n'en a pas eue. En 2021, on s’en est bien sorti, donc 2022, c’est excitant de voir quel type d’année on va avoir. On sent qu’on sort et respire enfin. Donc j’ai bon espoir que ça va bien se passer , commente Patricia Gougeon, coordonnatrice de l'Opération Nez rouge Outaouais et directrice des communications de la Fondation Pat-Burns.

Patricia Gougeon, coordonnatrice de l'Opération Nez rouge Outaouais et directrice des communications de la Fondation Pat-Burns, lors de la conférence de presse du lancement officiel de la 38e campagne, le 8 novembre 2022 Photo : Radio-Canada / Nelly Albérola

La saison de raccompagnement a officiellement été lancée mardi. Cette année, la Fondation espère amasser 25 000 $ pour la relève sportive et pour rendre les routes plus sécuritaires pendant les fêtes.

Les territoires desservis restent les mêmes, c’est-à-dire Gatineau, Cantley, Chelsea, Pontiac, Val-des-Monts, la Pêche et l’Ange-Gardien.

Nouveauté par contre, les dates de raccompagnement passent de 13 à 16 jours pour 2022, soit du 25 novembre au 31 décembre.

Les dates de l'Opération Nez rouge en Outaouais : Les vendredi et samedi 25 et 26 novembre

Les jeudi, vendredi, samedi 1,2,3,8,9,10,15,16,17 décembre

Les jeudi et vendredi 22 et 23 décembre

Les jeudi, vendredi et samedi 29, 30 et 31 décembre

Le retour de la mascotte

En plus, après deux années d’absence remarquée liée à la pandémie, c’est la mascotte Nez rouge qui fera la tournée des soirées festives.

À l’instar de la 37e campagne, toutes les personnes qui souhaitent devenir bénévoles peuvent le faire par le biais d’un site web local. Néanmoins, les bénévoles n’ont plus besoin d'imprimer le formulaire.

Ça veut dire qu’on dit adieu aux formulaires papiers [...] tout se fait de façon électronique et le reste se fait à la centrale. Donc tout se fait de façon plus simple , lance Mme Gougeon.

Aussi, afin de s'adapter à la réalité actuelle, le montant remboursé par raccompagnement passera à 0,16 $/km. Et ceux qui utilisent un véhicule électrique se feront octroyer un crédit de 20 $.

Afin de mettre de l’ambiance dans la centrale, la Fondation met à la disposition des bénévoles des jeux et une liste d'écoute.

Consciente qu'une crise de bénévoles frappe l’Outaouais, Patricia Gougeon espère que l’Opération nez rouge 2022 pourra faire l’exception.