Une journée pour souligner la contribution des vétérans autochtones de l’Ontario

Selon Anciens combattants Canada, ce sont plus de 7000 Autochtones qui ont participé aux deux guerres mondiales du côté des forces armées canadiennes.

Pendant la Première Guerre mondiale, au moins 50 médailles de bravoure ont été attribuées à des soldats d’origine autochtone.

En tout, le Canada estime que ce sont 12 000 Autochtones qui ont servi pendant les guerres du 20e siècle et que 500 y ont perdu la vie.

Plusieurs Autochtones de l’Ontario se sont distingués pendant les deux guerres mondiales, notamment Charles Henry Byce de Chapleau et Francis Pegahmagabow de la Première Nation de Wasauksing, qui est située sur l’île Parry.

Les figures des deux vétérans de ces guerres mondiales sont immortalisées dans le bronze à Chapleau et Parry Sound, mais que sait-on d’eux?

Les Byce, décorés de père en fils

Né d’une mère crie de Moose Factory et d’un père non autochtone qui a lui-même servi pendant la Première Guerre mondiale, Charles Henry Byce a rejoint les forces armées canadiennes au sein du régiment du lac Supérieur, avant d’être envoyé au front lors de la Deuxième Guerre mondiale.

Comme son père lors de la Première Guerre mondiale, Charles Henry Byce a été décoré pour ses actions militaires lors de son service. Photo : Avec l'autorisation d'Anciens combattants Canada

Tyler Fauvelle, le sculpteur canadien qui a réalisé la statue de bronze qui représente M. Byce à Chapleau, a constaté avec surprise à quel point son service a été remarquable au cours de la guerre lors des recherches qui ont précédé la réalisation de son œuvre.

Charles Henry Byce est le soldat canadien autochtone le plus décoré de la Deuxième Guerre mondiale , affirme M. Fauvelle, en raison des deux importantes médailles qui lui ont été attribuées.

Comme son père avant lui lors de la Première Guerre mondiale, la conduite de M. Byce sur le champ de bataille lui ont permis de recevoir la Médaille militaire de la France et la Médaille de la conduite distinguée, la plus importante médaille médaille après la croix de Victoria , indique M. Fauvelle.

Selon lui, la seule raison pour laquelle il n’a pas été décoré de la croix de Victoria était le racisme de l’époque.

J’aimerais qu’un jour on reconnaisse ce fait et qu’on lui attribue cette médaille de façon posthume , ajoute M. Fauvelle.

Charles Henry Byce est le vétéran autochtone le plus décoré de la Seconde Guerre mondiale. Photo : Radio-Canada / Avec l'autorisation de Tyler Fauvelle

La statue de Charles Henry Byce est située depuis 2016 devant le bâtiment de la Légion royale canadienne à Chapleau, un endroit qui allait de soi , selon M. Fauvelle.

Le legs posthume de Francis Pegahmagabow

Grâce aux écrits de Brian D. McInnes, l’arrière-petit-fils de Francis Pegahmagabow, Tyler Fauvelle a eu accès à des informations plutôt méconnues de ce vétéran autochtone qui a servi pendant la Première Guerre mondiale.

Originaire de la Première Nation de Wasauksing, située sur l’île Parry, M. Pegahmagabow a rejoint les forces canadiennes via le 23e régiment des Pionniers du Nord.

Il a agi comme tireur d’élite au sein des forces canadiennes et a notamment participé aux batailles de Passchendaele et de Scarpe.

Francis Pegahmagabow s'est enrôlé avec le régiment des Pionniers du Nord. Photo : Avec l'autorisation d'Anciens combattants Canada

Selon Anciens combattants Canada, il a été un des premiers Canadiens à recevoir la Médaille militaire pour son service en Europe.

De retour après la guerre, il est devenu militant pour les droits des autochtones, et selon M. Fauvelle, ce n’est que récemment que sa contribution au conflit a été proprement reconnue par les Forces armées canadiennes.

Ce n’est qu’après l’inauguration de la statue en 2016 que le régiment des Pionniers du Nord lui a remis de façon posthume son grade de sergent qu’il avait perdu à la fin de la guerre , déplore M. Fauvelle.

Après tant de terribles batailles auxquelles il a participé, son comportement a été fortement affecté par le stress post-traumatique, ce qui a mené à sa destitution, mais selon moi ce n’était qu’autre preuve du racisme de l’époque , ajoute-t-il.

La statue de M. Pegahmagabow est installée au Centre des arts de la scène Charles W. Stockey, à Parry Sound, depuis 2016.

La famille voulait que tout le monde puisse avoir accès à cette statue et à son histoire , affirme M. Fauvelle.

Une contribution en manque de reconnaissance des Métis

Si certains combattants ont reçu des distinctions de manière posthume, pour plusieurs d’entre eux, notamment ceux d’origine métisse, certains n’ont même pas eu la base de la reconnaissance accordée aux soldats qui ont servi au milieu du 20e siècle.

Brian Black, métis et vétéran, maintenant directeur des stratégies d'autogouvernance pour la Nation métisse de l’Ontario, affirme que les Métis ne sont pas pris en compte dans les chiffres de participation lors des guerres du début du 20e siècle.

Les chiffres qu’ils ont sur la participation autochtone sont significativement plus faibles que la réalité puisqu’ils n’ont pas essayé de prendre compte des métis qui ont servi , explique-t-il.

Pire encore, il rappelle que plusieurs anciens combattants métis deux guerres mondiales et de la guerre de Corée n’ont même pas reçu certains de leurs droits en revenant de la guerre.

Certains d’entre eux n’ont même pas eu le droit à leur pension, s’ils habitaient dans une réserve, leur agent de liaison du gouvernement fédéral leur disait qu’ils n’avaient pas besoin de cet argent, alors que les autres vétérans recevaient des terres, des pensions ou encore des bourses d’études , déplore-t-il.

Tyler Fauvelle affirme que l’histoire de la contribution des autochtones et des Métis aux guerres du Canada est encore loin d’être complètement racontée.

Tout le monde s’entend pour dire qu’il y a tellement de choses qui restent à faire et tellement plus d’histoires à raconter, mais tant et aussi longtemps que l’on continue de partager ces histoires, les gens restent intéressés et ça permet à notre pays d’avancer , affirme-t-il.

Avec les informations de Francis Beaudry et de CBC