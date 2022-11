Hausse de 7,47 % des impôts fonciers dans le budget provisoire 2023 de Yellowknife

La présentation faite par la directrice des services corporatifs, Sharolynn Woodward, a eu lieu quelques heures après l’assermentation du nouveau conseil municipal.

Selon Mme Woodward, la Ville fait face à de nombreux défis.

Les coûts de maintien des infrastructures et des programmes sont à la hausse, mais la population, de qui la Ville soutire ses principaux revenus, est restée à peu près stable, ce qui veut dire qu’aucune croissance des recettes fiscales n’est envisagée , a expliqué Sharolynn Woodward.

De plus, a-t-elle ajouté, le gouvernement territorial sous-finance la ville de plus de 8 millions de dollars par année.

Sharolynn Woodward a aussi parlé des répercussions de la pandémie sur l’économie de la ville. Le coût élevé des matériaux, les retards dans la livraison de marchandises et la pénurie de main-d’œuvre ont eu un impact significatif sur nos plans et nos projets.

Hausse des frais et des impôts fonciers

La hausse des impôts fonciers proposée dans le budget 2023 suit une autre hausse de 9 % pour les particuliers approuvée le printemps dernier par l’ancien conseil municipal.

Si le conseil approuve cette hausse de 7,47 %, les impôts fonciers d’une maison évaluée à 450 000 $ passeraient de 2714 $ à 2916 $ par année, soit 17 $ de plus par mois.

La hausse serait ressentie différemment par le secteur commercial, a mentionné Sharolynn Woodward, car les bâtiments sont généralement plus grands, ont une valeur supérieure et sont soumis à un taux d’imposition différent.

Un taux à 7,47 % signifierait que pour un bâtiment évalué à 1 million de dollars, l’impôt foncier passerait de 12 840 $ à 13 799 $ par année, soit une augmentation de 80 $ par mois.

Le budget provisoire propose aussi une hausse des frais sur les factures d'eau et sur le déversement des déchets au site d'enfouissement.

Selon Mme Woodward, le fonds de gestion des déchets solides présente un solde négatif important , ce qui rend cette augmentation nécessaire.

La Ville veut aussi augmenter de 3 % les frais d’admission aux programmes et installations municipales.

Le nouveau centre aquatique : une facture de 43 M$

Le projet de budget inclut des dépenses reliées à quelques gros projets d’infrastructure, incluant le nouveau centre aquatique, dont la facture pourrait atteindre 43 millions de dollars.

L’asphaltage en 2023 est évalué à 6,5 millions de dollars, l'agrandissement de la caserne de pompier à 4,4 millions et le remplacement de la station de pompage des égouts no 1, à 3,2 millions de dollars.

La Ville propose aussi l’ajout de six nouveaux postes : deux répartiteurs d'urgence, un poste pour les arts et la culture, un gestionnaire des programmes de surveillance et de suivi environnemental, un poste d’adjoint administratif et un poste d’agent en ressources humaines.

Autres propositions à noter : la création d'une tonnelle dans la ville en 2024, et le développement potentiel d'une bibliothèque ou d'un centre artistique à plus long terme.

Un concept de design pour le centre aquatique en construction à Yellowknife. Photo : Fournie par la Ville de Yellowknife

Sharolynn Woodward a indiqué qu’une nouvelle bibliothèque ou un centre d'arts n’est pas une promesse puisque beaucoup de travail reste à faire pour pouvoir confirmer ces projets.

Une évaluation structurelle de la piscine municipale est en cours et, selon les résultats de l’étude, la piscine pourrait être convertie et être utilisée à d'autres fins, comme un centre d’arts et de la culture.

Le budget provisoire propose des dépenses de plus de 152,8 millions, soit 30 millions de plus que le budget de 2022.

La Ville prévoit d'encaisser près de 112 millions de dollars, dont environ 40 % proviendront de subventions gouvernementales.

Selon Mme Woodward, on peut avoir l'impression que la Ville prévoit de dépenser au-delà de ses revenus en 2023. Si l'on tient compte de l'amortissement et du remboursement de la dette, ainsi que de l'utilisation recommandée de l'argent de quelques fonds, la différence n'est en réalité que de 420 000 $ , a-t-elle déclaré.

Cela semble être un gros chiffre, mais cela représente 0,275 % des dépenses totales de la Ville, de sorte que le budget tel que présenté est essentiellement considéré comme équilibré.

Les conseillers doivent maintenant discuter de la proposition de budget, entendre les commentaires du public et faire des ajustements au taux d’imposition avant d’approuver le budget final le 12 décembre.

Avec les informations de Sidney Cohen