Les relations internationales sont vitales pour Québec, plaide Marchand

La ville de Québec ne pourra maintenir sa prospérité économique, son rayonnement et son attractivité sans développer et entretenir des liens solides avec des partenaires étrangers, croit le maire Bruno Marchand, qui a présenté mardi la toute première Vision des relations internationales de l’histoire de la Municipalité.

Articulée autour de trois axes, soit rayonner, apprendre et attirer, la vision a pour objectif de renforcer la place de Québec à l’international, notamment en mettant de l’avant ses statuts de capitale nationale, de berceau de la francophonie en Amérique du Nord et de site du patrimoine mondial de l’ UNESCO .

En plus d’offrir une vitrine à ses entreprises, ses institutions et ses artistes, les relations internationales voulues par l’administration Marchand permettront à Québec de faire des choix éclairés et d’améliorer ses approches et ses services en s’inspirant de ce qui se fait de mieux ailleurs, que ce soit en termes de mobilité durable, d’adaptation aux changements climatiques ou de lutte à l’itinérance.

Voyages essentiels

Le développement de liens de confiance durables avec des partenaires étrangers passe obligatoirement par des voyages, a insisté Bruno Marchand, qui promet toutefois de se déplacer uniquement lorsque cela en vaudra la peine.

Le maire de Québec Bruno Marchand a annoncé sa vision des relations internationales en conférence de presse. Photo : Radio-Canada

Quand on va rencontrer des gens en personne [...], on crée des liens de confiance qui sont payants pour nous. On ouvre de nouvelles perspectives. Ce sont des gens plus enclins à nous partager, évidemment, leurs expériences [et] leurs bons coups [...] On peut s'en inspirer, on peut les adapter à notre réalité [...] On sauve énormément de temps et d'argent et on fait la même chose pour eux , a expliqué le maire.

Il a ajouté que la présence de Québec sur la scène internationale lui permettait d’attirer la main-d'œuvre, les entreprises et les talents qui contribueront à sa prospérité économique et, par le fait même, au maintien de la qualité et du niveau de vie de ses citoyens.

Bruno Marchand a dévoilé sa Vision des relations internationales quelques jours avant de participer à sa première mission à l’étranger qui l’amènera à Paris et au Havre, en France, ainsi qu’à Tunis, en Tunisie.

