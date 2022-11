Les 67 d’Ottawa pratiquement imbattables cette saison

L’organisation est bien installée au premier rang de la Ligue de l’Ontario (OHL). C’est très excitant. Je savais que nous aurions une bonne équipe, mais je ne pensais pas qu’on aurait ce genre d’histoire jusqu’ici. C’est tout un départ , s’enflamme l’attaquant Vinzenz Rohrer.

Personne ne s’attendait à des débuts aussi grandioses, à la deuxième année d’une reconstruction. Les 67 devancent les Spitfires de Windsor par un point au classement, mais ont joué deux matchs de moins.

L'attaquant des 67 Vinzenz Rohrer est un espoir des Canadiens de Montréal. Photo : Valerie Wutti / 67 d'Ottawa

Je suis agréablement surpris. Les joueurs ont travaillé fort cet été et sont arrivés plus matures. Nous trouvons différentes façons de gagner cette saison et les dieux du hockey sont de notre côté, on va en profiter aussi longtemps qu’on peut , blague l’entraîneur d’expérience Dave Cameron.

On dit souvent qu’on joue aussi bien qu'en pratique. C’est ce que tentent d’appliquer les 67 cette saison, alors que les joueurs montrent un sérieux hors de l’ordinaire lors des entraînements, selon l'entraîneur.

Ils sont passionnés et compétitifs. C’est dans leur ADN. Je dois donner le crédit à nos recruteurs d’avoir assemblé un tel groupe de joueurs. Ils pratiquent fort et avec intensité et ils s’améliorent donc rapidement , précise Cameron, qui a récolté sa 400e victoire dans la OHL au passage dans les derniers jours.

L'entraîneur-chef des 67 d'Ottawa, Dave Cameron. Photo : Rossy Pasternak / 67 d'Ottawa

Nous ne parlons pas trop de notre fiche entre nous. Les joueurs se poussent dans les entraînements et on bataille pour s’améliorer. Les résultats suivent avec ce genre de pratiques , souligne Brady Stonehouse, qui a récolté 9 buts en 13 rencontres cette saison.

Les unités spéciales font la différence cette saison , ajoute-t-il. On a très bien commencé l’année à court d’un homme et l’avantage numérique nous aide beaucoup. Quand les unités spéciales vous gagnent des matchs, vous pouvez continuer dans la bonne direction.

« La confiance y est pour beaucoup. Plus tu joues bien, plus tu gagnes. Plus tu es en confiance et plus tu joues bien. » — Une citation de Vinzenz Rohrer, espoir des Canadiens de Montréal

Les joueurs des 67 assurent que la culture instaurée par l’organisation dans les dernières années aide au sérieux à l’entraînement et à l’engagement lors des matchs.

Nous avons des séances vidéo à 7h30 chaque matin. Je crois qu’aucune autre équipe ne fait ça dans la OHL . C’est notre culture. Nous tentons de tout faire de la bonne façon pour rester motivés et être présents quand ça compte , explique Rohrer qui a bien contribué aux succès de l’équipe avec 15 points en 13 rencontres.

Où seront les 67 à Noël?

Le pilote des 67 avait confié que les dix premières rencontres de sa formation seraient très importantes pour l’évaluation de l’équipe cette saison. Il se permet déjà de regarder encore plus loin, pour la suite des choses.

La prochaine étape sera Noël. Normalement, le rythme s’accélère un peu à ce moment avec les échanges et tout. C’est pour cette raison que nos entraînement sont si importants , détaille Cameron.

Pour les joueurs, il n’y a pas de raison que les 67 ne soient pas en tête de la OHL à la période des fêtes.

L'intensité de Brady Stonehouse lui a permis de récolter 9 buts en 13 rencontres cette saison. Photo : Valerie Wutti / 67 d'Ottawa

Nous voulons prouver que ce n’est pas simplement une bonne séquence. Quand tu es premier de la Ligue, tu as une cible dans le dos et les matchs deviennent plus difficiles, mais on peut y demeurer en se concentrant sur les petits détails , croit Rohrer.

Les 67 amorcent une séquence importante de quatre rencontres en six jours cette semaine. Les joueurs veulent aborder cette série avec la même mentalité que depuis le début de la saison.