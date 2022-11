Shippagan a l’âme en berne après la mort du jeune Thomas

Des dizaines de personnes ont participé à une cérémonie en hommage au jeune Thomas Haché, mardi à Shippagan, au Nouveau-Brunswick. Alors que la communauté se recueille et tente de comprendre ce qui s'est passé, on sent bien qu'une lourdeur s'est installée chez les résidents et les personnes de l'extérieur qui y travaillent.

Le décès du garçon de 11 ans, qui a été agressé avec une trottinette, a frappé l'imaginaire et l'onde de choc est encore palpable.

Brandon-Lee Savoy, de Pont-Landry, n'a que 20 ans. Aujourd'hui, il travaille dans une entreprise de construction de Shippagan.

Je ne suis pas entré au travail le avec le sourire , admet-il. Tout le monde parle de cette histoire.

Cette histoire fait beaucoup réfléchir Brandon-Lee Savoy, qui a été victime d'intimidation quand il était plus jeune. Photo : Radio-Canada / René Landry

Ce qui s'est passé le fait beaucoup réfléchir. Il y a beaucoup de jeunes, je trouve, qui meurent trop tôt ces temps-ci, je trouve .

Je ne veux plus voir de violence nulle part , laisse-t-il tomber.

Hey! Je le connaissais, moi, Thomas!

Dans ces circonstances inhabituelles qui suscitent des interrogations, des jeunes ont besoin de s'exprimer, de dire ce qu'ils pensent de cette histoire qui s'est déroulée dans leur petite ville et qui fait les manchettes.

Êtes-vous journaliste? demande un jeune en s'approchant. Hey! Je le connaissais, moi, Thomas!

Jessie Hébert dit qu'il a ressentir davantage de colère que de tristesse à la suite des tristes événements à Shippagan. Photo : Radio-Canada / René Landry

Jessie Hébert, âgé de 13 ans, une casquette des Blue Jays de Toronto vissée sur la tête, a envie de faire part des ses réflexions. Il invite trois autres de ses copains à prendre part à la discussion : les frères Brad et Brandon Gautreau d'Inkerman et Alexis Thériault d'Évangéline.

On allait à la petite école ensemble , commence Jessie. C'était vraiment un gars gentil et souriant. Il était toujours là pour nous aider. Des fois, il faisait le diable un petit peu, mais c'est comme tous les enfants. On a tous fait le diable un petit peu.

« C'est vraiment triste. Toute la communauté est triste. Ça n'aurait jamais dû arriver. Mais, on ne peut pas s'en vouloir pour ça. » — Une citation de Jessie Hébert, de Haut-Shippagan.

Son ami Brad Gautreau, 14 ans, partage également ses émotions.

On est vraiment triste que Thomas nous ait quittés , dit-il. C'est quelque chose qui aurait dû être évité. Ce ne sont pas des choses qui arrivent souvent dans une petite communauté comme ici.

Il précise qu'il a ressenti un mélange de colère et de tristesse, tout comme son ami Jessie.

Ces jeunes avaient envie de s'exprimer au sujet du drame qui secoue la communauté. Il s'agit de Brandon Gautreau, 14 ans, Alexis Thériault, 13 ans, Jessie Hébert, 13 ans et Brad Gautreau, 14 ans. Photo : Radio-Canada / René Landry

Son frère Brandon Gautreau mentionne qu'il a une pensée pour les parents de Thomas.

Le petit Thomas, je l'ai vu souvent à la petite école et il semblait heureux , ajoute-t-il.

Alexis Thériault, qui est âgé de 13 ans, précise qu'il ne connaissait pas le jeune Thomas. Mais, il partage les sentiments de ses compagnons.

Jessie Hébert a aussi de bons mots pour l'autre jeune de 15 ans impliqué dans cette affaire.

C'est sûr que peu importe ce que Thomas aurait fait, ça ne valait pas un coup de trottinette derrière la tête , dit-il. Mais, c'est triste parce que l'autre jeune, qui allait à l'école Marie-Esther, avait l'air d'un petit gars gentil lui aussi.

Trouver les mots

Avec un tel drame, le curé de Shippagan, Serge Comeau, est sollicité, par les paroissiens, par les médias. Plusieurs se tournent vers lui quand survient un tel événement. Il a l'habitude de trouver les mots qui réconfortent.

Il sait déjà que le jeune Thomas aimait beaucoup jouer au soccer.

Tout le monde peut pratiquer le soccer , explique le père Comeau. Qu'on soit riche ou pauvre, il s'agit d'avoir une paire d'espadrilles et un ballon et l'on peut s'amuser. Tout le monde pouvait être proche de Thomas. C'est un sport qui transcende les classes sociales, les conditions sociales. Je pense que ça ajoute à l'universalité du sport et à la peine qui est commune.

Le curé de Shippagan, Serge Comeau, a le défi de trouver les mots qui réconfortent toute une communauté. Photo : Radio-Canada / René Landry

Et il lance une sorte d'avertissement : faire attention à la violence, même petite en apparence, telle une balle de neige qui se met à rouler et à grossir.

C'étaient des enfants qui, au départ, s'amusaient , rappelle-t-il. Ils jouaient et ç'a tourné au drame. Il faut faire attention à ce qu'on fait, à ce que l'on dit, aux commentaires que l'ont faits sur les réseaux sociaux. Il faut se montrer indulgents, être bienveillants.

Il y a quelques années, une étude nationale a déterminé que Shippagan était la deuxième communauté la plus heureuse au pays.

Ces jours-ci, les drapeaux sont descendus à mi-mât. On sent aussi que l'âme des résidents est en berne.