La fin de Bo Levi Mitchell avec les Stampeders

Jake Maier lui a ravi son poste de quart-arrière partant pendant la saison. Maier a signé un nouveau contrat de deux saisons en septembre alors que celui de Mitchell se terminera en février.

Ce gars-là est très spécial, il a une bonne tête sur les épaules et il possède tout un bras , a mentionné Bo Levi Mitchell.

Avec leur nouveau quart-arrière au poste de partant, les Stampeders ont compilé un dossier de six gains et trois revers.

Même si Mitchell est le meilleur passeur de l’histoire de l’équipe, il ne faut pas se surprendre de voir qu’il ne figure plus dans les plans de la formation.

Il est âgé de 32 ans et a été blessé à l’épaule à quelques reprises au cours des dernières années. Maier, lui, n’est âgé que de 25 ans.

La performance des deux quarts-arrières dans la défaite de 30-16 dimanche, face aux Lions, ne changera rien au plan des Stampeders.

Jake Maier est le nouveau quart-arrière numéro un des Stampeders. Photo : La Presse canadienne / JASON FRANSON

Maier a complété 12 de ses 22 tentatives de passe pour des gains de 138 verges. Appelé en relève, Mitchell a réussi 8 de ses 11 passes et a récolté 147 verges de gain, en 11 minutes de jeu.

Le travail des quarts-arrières sera toujours scruté à la loupe, surtout après une défaite , a souligné l’entraîneur-chef Dave Dickenson.

Les réalisations de Jake sont nombreuses, il est un bon meneur et il s’applique dans ce qu’il fait. Parfois, quand vous effectuez un changement à une position aussi importante, il y a un peu d’apprentissages à faire et c'est ce que nous avons vu.

Le directeur général, John Hufnagel, a affirmé qu’il aimerait que le quart-arrière substitut de l’équipe, pour la prochaine saison, ait de l’expérience dans la LCF , mais il sait que ce sera difficile de convaincre Mitchell de rester dans un rôle de réserviste.

Selon Hufnagel, les équipes seront nombreuses à vouloir s’entendre avec Mitchell, qui a remporté la Coupe Grey en 2014 et en 2018 et qui a été nommé joueur par excellence de la ligue à deux reprises en 2016 et en 2018.

La fiche de Bo Levi Mitchell comme partant avec les Stampeders est de 90-25-2. Il détient le record d’équipe avec des gains de 32 541 verges.

La situation est assez claire , a mentionné Mitchell, l’équipe a choisi de payer un autre joueur et je veux encore être partant.

Futur entraîneur?

Le vétéran quart-arrière pourrait éventuellement revenir avec l’équipe comme entraîneur.

Depuis quelques années déjà, j’ai dit à Dave (Dickenson) que quand le temps sera venu de me retirer, il sera la première personne que j’appellerai , a dit Mitchell. J’aimerais travailler avec lui, car j’apprends sans cesse à ses côtés.

Même si j’ai passé 10 saisons ici, je n’ai toujours pas assimilé tout ce qu’il m’a enseigné , a-t-il ajouté. Je crois que son cerveau est plus gros que sa tête.

Jake Maier a terminé la saison avec des gains de 2 389 verges, 14 passes de touché et 7 interceptions. Il a complété 74,7 de ses passes en 10 matchs.

Il affirme que la saison prochaine sera différente, car il se présentera au camp d’entraînement avec le titre de quart numéro un de l’équipe.

J’entends arriver au camp en meilleure forme. Je serai plus fort physiquement et mentalement. Je compte me mettre rapidement au travail, pour que les gens voient la différence dès les premiers jours du camp.

Les Stampeders ont terminé la saison avec une fiche de 12 victoires et 6 défaites, une fiche bonne pour le troisième rang dans l’Ouest. L’équipe a pris part aux séries éliminatoires pour une 17e saison consécutive, mais a aussi perdu une troisième demi-finale de division de suite.

L’équipe a écopé de 83 verges de punition dans la rencontre et a subi deux revirements sur des jeux courts avec un troisième essai, des éléments qui peuvent expliquer la défaite.

En regardant dans notre vestiaire, je crois que nous avons tous les éléments nécessaires pour gagner , a affirmé le demi-offensif Ka’Deem Carey. Nous n’avons pas joué à la hauteur de notre talent.

Après avoir disputé cinq finales en sept saisons entre 2012 et 2018, les Stampeders ont perdu la demi-finale de division aux mains des Blue Bombers de Winnipeg en 2019 avant que la COVID-19 ne force l’annulation de la saison 2021.

L’année dernière, Calgary s’est de nouveau incliné en demi-finale de division, cette fois face aux Roughriders de la Saskatchewan.

Un autre départ?

Bo Levi Mitchell pourrait bien ne pas être la seule figure connue à quitter la formation. Le botteur Rene Parades, qui a passé les 11 dernières saisons avec les Stampeders, contemple la possibilité de prendre sa retraite pour poursuivre une carrière comme pompier.

Je dirais qu’il y a 50 % de chance que je me retire , a mentionné le botteur de 37 ans. Je sens que je peux encore jouer, mais je dois parler avec ma famille et avec mon futur employeur, leurs commentaires joueront un grand rôle dans ma décision.

Quant au directeur général, John Hufnagel, il n’a pas l’intention de laisser son poste. L’homme de 71 ans occupe le poste de DG de l’équipe depuis 14 ans. Lors des huit premières années, il était également l’entraîneur-chef.