COVID-19 : le vaccin de Pfizer est maintenant offert aux tout-petits au N.-B.

Les parents sont invités à prendre rendez-vous pour leurs enfants de ce groupe d’âge.

Le médecin-hygiéniste en chef par intérim, Yves Léger, recommande aux gens de veiller à rester à jour en matière de vaccination.

Cela signifie notamment que les jeunes enfants devraient recevoir un premier vaccin, et que toutes les personnes vaccinées devraient recevoir une dose de rappel lorsqu’elles y sont admissibles. Cette mesure est d’autant plus importante alors que les gens passeront de plus en plus de temps à l’intérieur puisque les mois d’hiver approchent et que nous nous attendons à une hausse des maladies respiratoires comme la COVID-19 , explique le Dr Léger.

Le médecin hygiéniste en chef adjoint par intérim du Nouveau-Brunswick, le Dr Yves Léger, recommande à tous de rester à jour en matière de vaccination (archives). Photo : Radio-Canada / PASCAL RAICHE-NOGUE

Toutes les personnes âgées d’au moins 5 ans peuvent recevoir leur dose de rappel cinq mois après avoir reçu la dose précédente ou depuis la dernière fois qu’elles ont eu la COVID-19. La date la plus récente entre les deux possibilités est celle à utiliser pour compter les cinq mois en question.

La santé publique et des pharmacies offrent toujours le service de vaccination dans l’ensemble de la province.

Les gens peuvent obtenir plus de renseignements sur les lieux où le service est offert en consultant le site web du gouvernement du Nouveau-Brunswick  (Nouvelle fenêtre) ou en téléphonant au 1-833-437-1424.