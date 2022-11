Des milliers de foyers privés d’électricité au Bas-Saint-Laurent

Les pannes touchent principalement le Témiscouata, où plus de 3500 clients attendent toujours le rétablissement du courant.

Les pannes ont commencé vers 9 h mardi matin. Selon Hydro-Québec (HQ), on compte au total sept interruptions dans ce secteur. Les municipalités les plus touchées sont Témiscouata-sur-le-Lac, Saint-Juste-du-Lac, Dégelis et Packington.

Hydro-Québec précise que les forts vents qui ont entraîné des chutes d'arbres sont en cause. Des équipes sont déjà sur place pour effectuer les travaux nécessaires. On ignore cependant à quel moment le courant sera rétabli.

Ces pannes ne sont pas reliées aux autres pannées survenues lundi soir dans certains secteurs du Bas-Saint-Laurent.

Avec la collaboration de Jennifer Boudreau