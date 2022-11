Les Autochtones demandent à la province de mieux respecter son obligation de les consulter

Le gouvernement provincial a une obligation légale de consulter les Premières Nations quand il veut vendre des terres de la Couronne. Le Nouveau Parti démocratique (NPD) de la Saskatchewan et des dirigeants autochtones lui demandent d’accepter des changements à la loi provinciale pour que les Autochtones soient désormais consultés en priorité.

Les peuples des Premières Nations, des Métis et des Inuit au Canada doivent être consultés avant que des tierces parties puissent développer un terrain ou en extraires des ressources naturelles.

Pour l’instant, le gouvernement provincial envoie des avis aux communautés autochtones quand des terres de la Couronne qui se trouvent près de ces communautés sont mises en vente. Les Premières Nations sont aussi consultées par le biais de lettres recommandées ou lors de rencontres avec des gens de l'industrie.

La porte-parole néo-démocrate en matière de Relations avec les Autochtones et les Métis, Betty Nippi-Albright, affirme que ce processus ne répond pas adéquatement aux critères légaux et qu'il ne priorise pas les droits des Autochtones.

« Ceci n’est pas une loi, mais une politique et le gouvernement provincial n’est pas obligé de la respecter. Ce gouvernement ne respecte pas ses propres politiques. Les dirigeants autochtones en ont assez. » — Une citation de Betty Nippi-Albright, porte-parole néo-démocrate en matière de Relations avec les Autochtones et les Métis

Betty Nippi-Albright a déposé, lundi, le projet de loi 610 pour que des consultations soient comprises dans la législation provinciale et pour que les Autochtones aient la priorité pour acheter des terres publiques mises en vente.

Le processus actuel, où les terres sont vendues dans des encans, est une restriction aux droits de chasse, de pêche et de rassemblement des Autochtones, disent ces derniers.

Des dirigeants autochtones comme la cheffe de la Première Nation Kawacatoose, Lee-Anne Kehler, et le chef de la Première Nation Cote, George Cote, affirment que le processus actuel est problématique.

Conseiller au conseil de bande de la Première Nation Lac La Ronge, Devin Bernatchez affirme que l'obligation de consultation de la province n’est qu’une façade .

« Ce n’est pas une obligation de consulter, mais plutôt une obligation d’insulter, car cela insulte les relations de traités que nous avons aujourd’hui. » — Une citation de Devin Bernatchez, conseil de bande de la Première Nation Lac La Ronge

Devin Bernatchez déplore que le gouvernement provincial n’a pas consulté les communautés autochtones dans la préparation du livre blanc sur l’autonomie provinciale.

Le printemps dernier, le ministre des Relations avec les Autochtones et les Métis de la Saskatchewan, Don McMorris, a reconnu que le processus de consultation auprès des communautés autochtones avait des failles.

Il a affirmé que cette politique qui date de 12 ans devait changer et que le gouvernement provincial sollicite déjà l’avis de plusieurs dirigeants autochtones et de leurs communautés. Il y a eu, a-t-il dit, plus de 100 rencontres sur ce sujet, au cours desquelles 200 personnes ont soumis des présentations.

Don McMorris ajoute cependant qu’il n’y a aucun besoin d’inclure l’obligation de consulter dans la législation provinciale, car cette obligation figure déjà à l'article 35 de la Constitution du Canada.

Avec les informations d’Adam Hunter et de Bryan Eneas